На Лімниці та Дністрі археологи виявили сліди двох цивілізацій

Біля сіл Залуква і Шевченкове Галицької громади виявлено унікальне нашарування культурних шарів бронзової доби та княжої Русі.
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Про це повідомляє Правда з посиланням на Національний заповідник «Давній Галич».
Унікальна археологічна ділянка розташована на високій правій терасі Лімниці та Дністра — вздовж дороги між Залуківкою та Шевченковим.
Що приховує земля?
- Бронзова доба (XII–VIII ст. до н.е.) — представлена голіградською культурою (фракійський гальштат);
- Княжа доба (XII–XIII ст.) — період Київської Русі.
Перші згадки про цю місцевість з’явилися ще у 1909 році: археолог Йосип Пеленський зафіксував сліди стародавнього храму.
У 1987 році дослідник Богдан Василенко виявив культурні шари обох історичних періодів. Подальші розвідки археологів Національного заповідника “Давній Галич” підтвердили ці знахідки.
Наразі місце ще не пройшло повноцінних археологічних розкопок, тож попереду — нові відкриття для науковців та шанувальників історії.