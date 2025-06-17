На Лімниці та Дністрі археологи виявили сліди двох цивілізацій

Біля сіл Залуква і Шевченкове Галицької громади виявлено унікальне нашарування культурних шарів бронзової доби та княжої Русі.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на Національний заповідник «Давній Галич».

Унікальна археологічна ділянка розташована на високій правій терасі Лімниці та Дністра — вздовж дороги між Залуківкою та Шевченковим.

Місце археологічних знахідок. Джерело фото: Національний заповідник “Давній Галич”

Що приховує земля?

Бронзова доба (XII–VIII ст. до н.е.) — представлена голіградською культурою (фракійський гальштат);

Княжа доба (XII–XIII ст.) — період Київської Русі.

Перші згадки про цю місцевість з’явилися ще у 1909 році: археолог Йосип Пеленський зафіксував сліди стародавнього храму.

У 1987 році дослідник Богдан Василенко виявив культурні шари обох історичних періодів. Подальші розвідки археологів Національного заповідника “Давній Галич” підтвердили ці знахідки.

Територія між селами Залуква – Шевченкове (Галицька громада).

Наразі місце ще не пройшло повноцінних археологічних розкопок, тож попереду — нові відкриття для науковців та шанувальників історії.