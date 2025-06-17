ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Лімниці та Дністрі археологи виявили сліди двох цивілізацій
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Лімниці та Дністрі археологи виявили сліди двох цивілізацій

Автор: Олег Мамчур
17/06/2025 15:17
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Біля сіл Залуква і Шевченкове Галицької громади виявлено унікальне нашарування культурних шарів бронзової доби та княжої Русі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє Правда  з посиланням на Національний заповідник «Давній Галич».

Унікальна археологічна ділянка розташована на високій правій терасі Лімниці та Дністра — вздовж дороги між Залуківкою та Шевченковим.

Археологічні знахідки у Галичі

Місце археологічних знахідок. Джерело фото: Національний заповідник “Давній Галич”

Що приховує земля?

  • Бронзова доба (XII–VIII ст. до н.е.) — представлена голіградською культурою (фракійський гальштат);
  • Княжа доба (XII–XIII ст.) — період Київської Русі.

Перші згадки про цю місцевість з’явилися ще у 1909 році: археолог Йосип Пеленський зафіксував сліди стародавнього храму.

У 1987 році дослідник Богдан Василенко виявив культурні шари обох історичних періодів. Подальші розвідки археологів Національного заповідника “Давній Галич” підтвердили ці знахідки.

Археологічні знахідки у Галичі

Територія між селами Залуква – Шевченкове (Галицька громада).

Наразі місце ще не пройшло повноцінних археологічних розкопок, тож попереду — нові відкриття для науковців та шанувальників історії.