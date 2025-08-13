ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Листозгинальний верстат ARAMIS PBM — точність і надійність у кожному згині
Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 21:55
Листозгинальні верстати — це незамінне обладнання для обробки листового металу. Одним із сучасних і продуктивних рішень є ARAMIS PBM — професійний верстат, розроблений для гнуття металевих листів з високою точністю та мінімальними зусиллями з боку оператора.

Основні особливості ARAMIS PBM

Листозгинальний верстат ARAMIS PBM від aramis.ua поєднує у собі міцну конструкцію, ергономічність і високий рівень точності, що робить його затребуваним у майстернях, на виробництві та в будівельних компаніях.

Переваги моделі:

  • Висока точність гнуття завдяки жорсткій рамі та сучасним притискним механізмам.
  • Надійність конструкції — використання якісних матеріалів і точне збирання гарантують тривалий термін служби.
  • Зручність роботи — продумана ергономіка і просте керування.
  • Універсальність — можливість працювати з різними видами металів і товщинами листів.

Технічні характеристики

Хоча конкретні параметри можуть відрізнятися залежно від модифікації, більшість верстатів ARAMIS PBM мають такі технічні особливості:

  • Довжина гнуття: від 1,2 м до 4 м (залежно від моделі).
  • Товщина оброблюваного металу: до 1,5–2 мм (сталь) та до 2,5–3 мм (алюміній).
  • Механічний або гідравлічний привід (у залежності від комплектації).
  • Регульований притиск для рівномірного гнуття по всій довжині.
  • Можливість виконання багатоступеневих згинів.

Чому обирають ARAMIS PBM

Вибір верстата для гнуття металу напряму впливає на якість виробів та продуктивність роботи. ARAMIS PBM поєднує:

  • Високу точність гнуття завдяки міцній рамі та надійним притискним механізмам.
  • Довговічність — конструкція витримує інтенсивні навантаження.
  • Ергономічність — зручні ручки та оптимальна висота робочої зони.
  • Гнучкість у роботі — підходить для різних видів металів і завдань.
Верстат для обробки металу в цеху

Технічні характеристики ARAMIS PBM

  • Довжина гнуття: 1200–4000 мм (залежно від модифікації).
  • Товщина листа: сталь — до 2 мм, алюміній — до 3 мм.
  • Тип приводу: механічний або гідравлічний.
  • Кут згину: до 135° і більше (з можливістю регулювання).
  • Функція багатоступеневого гнуття.

Порівняння ARAMIS PBM з конкурентами

ХарактеристикаARAMIS PBMPROMA BSMMetallkraft HBM
Максимальна товщина сталідо 2 ммдо 1,5 ммдо 1,8 мм
Довжина гнуттядо 4 мдо 3 мдо 3,2 м
Тип приводуМеханічний/гідравлічнийМеханічнийМеханічний/пневматичний
Багатоступеневе гнуття
Ціна/якістьВисокаСередняСередня

Висновок: ARAMIS PBM має більший діапазон товщини та довжини гнуття, ніж більшість аналогів, і доступний як у механічному, так і в гідравлічному виконанні.

Де застосовується ARAMIS PBM

Листозгинальні верстати ARAMIS PBM активно використовуються у:

  • Будівництві — виготовлення покрівельних елементів, відливів, фасадних деталей.
  • Металообробці — виробництво корпусів, деталей, профілів.
  • Ремонтних майстернях — відновлення та виготовлення металевих виробів.
  • Промислових цехах — серійне виробництво металоконструкцій.

Поради з експлуатації

Щоб верстат ARAMIS PBM працював довго та ефективно, варто дотримуватись кількох правил:

  1. Регулярно перевіряйте притискні механізми на наявність зносу.
  2. Мастіть рухомі вузли відповідно до рекомендацій виробника.
  3. Не перевищуйте допустиму товщину металу, щоб уникнути поломок.
  4. Працюйте з дотриманням техніки безпеки — використовуйте рукавиці та захисні окуляри.

Висновок

Листозгинальний верстат ARAMIS PBM — це оптимальне поєднання якості, продуктивності та доступної ціни. Він підходить як для невеликих майстерень, так і для великих виробництв, забезпечуючи точне гнуття металу та високу надійність у роботі.

