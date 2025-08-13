Листозгинальний верстат ARAMIS PBM — точність і надійність у кожному згині

Листозгинальні верстати — це незамінне обладнання для обробки листового металу. Одним із сучасних і продуктивних рішень є ARAMIS PBM — професійний верстат, розроблений для гнуття металевих листів з високою точністю та мінімальними зусиллями з боку оператора.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Основні особливості ARAMIS PBM

Листозгинальний верстат ARAMIS PBM від aramis.ua поєднує у собі міцну конструкцію, ергономічність і високий рівень точності, що робить його затребуваним у майстернях, на виробництві та в будівельних компаніях.

Переваги моделі:

Висока точність гнуття завдяки жорсткій рамі та сучасним притискним механізмам.

завдяки жорсткій рамі та сучасним притискним механізмам. Надійність конструкції — використання якісних матеріалів і точне збирання гарантують тривалий термін служби.

— використання якісних матеріалів і точне збирання гарантують тривалий термін служби. Зручність роботи — продумана ергономіка і просте керування.

— продумана ергономіка і просте керування. Універсальність — можливість працювати з різними видами металів і товщинами листів.

Технічні характеристики

Хоча конкретні параметри можуть відрізнятися залежно від модифікації, більшість верстатів ARAMIS PBM мають такі технічні особливості:

Довжина гнуття: від 1,2 м до 4 м (залежно від моделі).

від 1,2 м до 4 м (залежно від моделі). Товщина оброблюваного металу: до 1,5–2 мм (сталь) та до 2,5–3 мм (алюміній).

до 1,5–2 мм (сталь) та до 2,5–3 мм (алюміній). Механічний або гідравлічний привід (у залежності від комплектації).

(у залежності від комплектації). Регульований притиск для рівномірного гнуття по всій довжині.

для рівномірного гнуття по всій довжині. Можливість виконання багатоступеневих згинів.

Чому обирають ARAMIS PBM

Вибір верстата для гнуття металу напряму впливає на якість виробів та продуктивність роботи. ARAMIS PBM поєднує:

Високу точність гнуття завдяки міцній рамі та надійним притискним механізмам.

завдяки міцній рамі та надійним притискним механізмам. Довговічність — конструкція витримує інтенсивні навантаження.

— конструкція витримує інтенсивні навантаження. Ергономічність — зручні ручки та оптимальна висота робочої зони.

— зручні ручки та оптимальна висота робочої зони. Гнучкість у роботі — підходить для різних видів металів і завдань.

Технічні характеристики ARAMIS PBM

Довжина гнуття: 1200–4000 мм (залежно від модифікації).

1200–4000 мм (залежно від модифікації). Товщина листа: сталь — до 2 мм, алюміній — до 3 мм.

сталь — до 2 мм, алюміній — до 3 мм. Тип приводу: механічний або гідравлічний.

механічний або гідравлічний. Кут згину: до 135° і більше (з можливістю регулювання).

до 135° і більше (з можливістю регулювання). Функція багатоступеневого гнуття.

Порівняння ARAMIS PBM з конкурентами

Характеристика ARAMIS PBM PROMA BSM Metallkraft HBM Максимальна товщина сталі до 2 мм до 1,5 мм до 1,8 мм Довжина гнуття до 4 м до 3 м до 3,2 м Тип приводу Механічний/гідравлічний Механічний Механічний/пневматичний Багатоступеневе гнуття ✅ ❌ ✅ Ціна/якість Висока Середня Середня

Висновок: ARAMIS PBM має більший діапазон товщини та довжини гнуття, ніж більшість аналогів, і доступний як у механічному, так і в гідравлічному виконанні.

Де застосовується ARAMIS PBM

Листозгинальні верстати ARAMIS PBM активно використовуються у:

Будівництві — виготовлення покрівельних елементів, відливів, фасадних деталей.

— виготовлення покрівельних елементів, відливів, фасадних деталей. Металообробці — виробництво корпусів, деталей, профілів.

— виробництво корпусів, деталей, профілів. Ремонтних майстернях — відновлення та виготовлення металевих виробів.

— відновлення та виготовлення металевих виробів. Промислових цехах — серійне виробництво металоконструкцій.

Поради з експлуатації

Щоб верстат ARAMIS PBM працював довго та ефективно, варто дотримуватись кількох правил:

Регулярно перевіряйте притискні механізми на наявність зносу. Мастіть рухомі вузли відповідно до рекомендацій виробника. Не перевищуйте допустиму товщину металу, щоб уникнути поломок. Працюйте з дотриманням техніки безпеки — використовуйте рукавиці та захисні окуляри.

Висновок

Листозгинальний верстат ARAMIS PBM — це оптимальне поєднання якості, продуктивності та доступної ціни. Він підходить як для невеликих майстерень, так і для великих виробництв, забезпечуючи точне гнуття металу та високу надійність у роботі.

реклама