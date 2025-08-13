Листозгинальний верстат ARAMIS PBM — точність і надійність у кожному згині

Листозгинальні верстати — це незамінне обладнання для обробки листового металу. Одним із сучасних і продуктивних рішень є ARAMIS PBM — професійний верстат, розроблений для гнуття металевих листів з високою точністю та мінімальними зусиллями з боку оператора.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Основні особливості ARAMIS PBM
Листозгинальний верстат ARAMIS PBM від aramis.ua поєднує у собі міцну конструкцію, ергономічність і високий рівень точності, що робить його затребуваним у майстернях, на виробництві та в будівельних компаніях.
Переваги моделі:
- Висока точність гнуття завдяки жорсткій рамі та сучасним притискним механізмам.
- Надійність конструкції — використання якісних матеріалів і точне збирання гарантують тривалий термін служби.
- Зручність роботи — продумана ергономіка і просте керування.
- Універсальність — можливість працювати з різними видами металів і товщинами листів.
Технічні характеристики
Хоча конкретні параметри можуть відрізнятися залежно від модифікації, більшість верстатів ARAMIS PBM мають такі технічні особливості:
- Довжина гнуття: від 1,2 м до 4 м (залежно від моделі).
- Товщина оброблюваного металу: до 1,5–2 мм (сталь) та до 2,5–3 мм (алюміній).
- Механічний або гідравлічний привід (у залежності від комплектації).
- Регульований притиск для рівномірного гнуття по всій довжині.
- Можливість виконання багатоступеневих згинів.
Чому обирають ARAMIS PBM
Вибір верстата для гнуття металу напряму впливає на якість виробів та продуктивність роботи. ARAMIS PBM поєднує:
- Високу точність гнуття завдяки міцній рамі та надійним притискним механізмам.
- Довговічність — конструкція витримує інтенсивні навантаження.
- Ергономічність — зручні ручки та оптимальна висота робочої зони.
- Гнучкість у роботі — підходить для різних видів металів і завдань.
Технічні характеристики ARAMIS PBM
- Довжина гнуття: 1200–4000 мм (залежно від модифікації).
- Товщина листа: сталь — до 2 мм, алюміній — до 3 мм.
- Тип приводу: механічний або гідравлічний.
- Кут згину: до 135° і більше (з можливістю регулювання).
- Функція багатоступеневого гнуття.
Порівняння ARAMIS PBM з конкурентами
|Характеристика
|ARAMIS PBM
|PROMA BSM
|Metallkraft HBM
|Максимальна товщина сталі
|до 2 мм
|до 1,5 мм
|до 1,8 мм
|Довжина гнуття
|до 4 м
|до 3 м
|до 3,2 м
|Тип приводу
|Механічний/гідравлічний
|Механічний
|Механічний/пневматичний
|Багатоступеневе гнуття
|✅
|❌
|✅
|Ціна/якість
|Висока
|Середня
|Середня
Висновок: ARAMIS PBM має більший діапазон товщини та довжини гнуття, ніж більшість аналогів, і доступний як у механічному, так і в гідравлічному виконанні.
Де застосовується ARAMIS PBM
Листозгинальні верстати ARAMIS PBM активно використовуються у:
- Будівництві — виготовлення покрівельних елементів, відливів, фасадних деталей.
- Металообробці — виробництво корпусів, деталей, профілів.
- Ремонтних майстернях — відновлення та виготовлення металевих виробів.
- Промислових цехах — серійне виробництво металоконструкцій.
Поради з експлуатації
Щоб верстат ARAMIS PBM працював довго та ефективно, варто дотримуватись кількох правил:
- Регулярно перевіряйте притискні механізми на наявність зносу.
- Мастіть рухомі вузли відповідно до рекомендацій виробника.
- Не перевищуйте допустиму товщину металу, щоб уникнути поломок.
- Працюйте з дотриманням техніки безпеки — використовуйте рукавиці та захисні окуляри.
Висновок
Листозгинальний верстат ARAMIS PBM — це оптимальне поєднання якості, продуктивності та доступної ціни. Він підходить як для невеликих майстерень, так і для великих виробництв, забезпечуючи точне гнуття металу та високу надійність у роботі.
реклама