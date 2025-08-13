ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Псевдобанкір ошукав франківку на 215 тис. грн
Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 22:07
41-річна жителька Івано-Франківська познайомилася у телефонній розмові з чоловіком, який назвав себе банкіром, а потім втратила 215 тисяч гривень.

Чоловік запевнив, що з рахунку заявниці намагаються зняти гроші, а для їх збереження слід виконати низку його вказівок, зокрема створити рахунок, на який переказати кошти.

Жінка так і зробила, переказавши через три транзакції близько 215 тисяч гривень на новий рахунок. Усвідомивши шахрайські дії, потерпіла звернулася до поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.