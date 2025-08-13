У Франківську помер колишній декан економічного факультету ІФНТУНГ Василь Никифорук

На 78-му році життя 12 серпня 2025 року помер колишній декан факультету економіки і підприємництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) Василь Никифорук.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це Фіртці розповів доцент кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ Сергій Побігун.

Похорон відбудеться завтра, 14 серпня, о 12:00 годині.

Василь Никифорук народився 7 лютого 1948 року в селі Красноставці Снятинського району Івано-Франківської області.

Після закінчення у 1966 році Снятинської школи-інтернату здобув вищу освіту в Івано-Франківському інституті нафти і газу, де у 1971 році завершив навчання за спеціальністю “Економіка і організація нафтової і газової промисловості”.

З 1973 по 1976 роки навчався в аспірантурі, а у 1983-му захистив кандидатську дисертацію на тему економічного обґрунтування застосування різних способів буріння нафтових і газових свердловин.

У 1985 році отримав звання доцента кафедри економіки і організації нафтової і газової промисловості.

Василь Никифорук закінчив Ризьку школу менеджерів і пройшов підготовку з теорії менеджменту та маркетингу. Працював на керівних посадах в університеті: був заступником декана газонафтопромислового факультету (1989–1991), заступником декана факультету економіки і менеджменту (1991–1996), а у 1996 році був обраний деканом цього факультету.

Василь Никифорук також входив до складу експертної комісії із захисту кандидатських дисертацій при кафедрі буріння.