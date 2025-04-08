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Люксові автівки, тир і пляж: Санта Дімопулос показала свій відпочинок з сином в Дубаї
Диван на коліщатках в темній вітальні

Люксові автівки, тир і пляж: Санта Дімопулос показала свій відпочинок з сином в Дубаї

Автор: Орися Корчун
08/04/2025 14:05
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Інфлюенсерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос показала, як проводила час із 16-річним сином Даніелем у Дубаї. Пише Табло ID.

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Хлопець, що живе з батьком в Україні, приїхав до своєї мами на канікули. Блогерка вже показувала, як водила сина в кріокамеру, а тепер опублікувала ще більше фото з їхніми розвагами.

Сім’я разом відвідала ресторан і попозувала на терасі, з якої було видно хмарочос та води Перської затоки.Санта Дімопулос попозувала з сином на тлі хмарочоса

Дімопулос у легкому зеленому костюмчику і чорному топі обійняла сина

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