Люксові автівки, тир і пляж: Санта Дімопулос показала свій відпочинок з сином в Дубаї

Інфлюенсерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос показала, як проводила час із 16-річним сином Даніелем у Дубаї. Пише Табло ID.

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Хлопець, що живе з батьком в Україні, приїхав до своєї мами на канікули. Блогерка вже показувала, як водила сина в кріокамеру, а тепер опублікувала ще більше фото з їхніми розвагами.

Сім’я разом відвідала ресторан і попозувала на терасі, з якої було видно хмарочос та води Перської затоки.

Дімопулос у легкому зеленому костюмчику і чорному топі обійняла сина

Фото Instagram



Юнак здивував своїм дорослим виглядом

Звісно, вони не тільки відпочивали, а ще й разом відвідували спортзал

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Колишня співачка пообіймала свого первістка на пляжі

Нагадаємо Санта Дімопулос попозувала оголеною на Балі