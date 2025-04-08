Люксові автівки, тир і пляж: Санта Дімопулос показала свій відпочинок з сином в Дубаї

Інфлюенсерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос показала, як проводила час із 16-річним сином Даніелем у Дубаї. Пише Табло ID.
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Хлопець, що живе з батьком в Україні, приїхав до своєї мами на канікули. Блогерка вже показувала, як водила сина в кріокамеру, а тепер опублікувала ще більше фото з їхніми розвагами.
Сім’я разом відвідала ресторан і попозувала на терасі, з якої було видно хмарочос та води Перської затоки.
Дімопулос у легкому зеленому костюмчику і чорному топі обійняла сина
Юнак здивував своїм дорослим виглядом
Звісно, вони не тільки відпочивали, а ще й разом відвідували спортзал
Даніель показав свої вміння стрільби в тирі
Син Андрія Джеджули пофотографувався з дорогими автівками
“Останній день в Дубаї”, — підписала знімки його мама
Колишня співачка пообіймала свого первістка на пляжі