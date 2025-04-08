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На Франківщині вручили паспорт громадянина України добровольцю з Грузії. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині вручили паспорт громадянина України добровольцю з Грузії. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
08/04/2025 13:51
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49-річний грузинський доброволець Джамбул Лелашвілі, який захищає Україну з часів АТО, отримав український паспорт. Зараз він проживає у Надвірнянській громаді на Івано-Франківщині, де і отримав документ у місцевому відділі ДМС.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці служби в області.

“Хоробрий син грузинського народу Джамбул Лелашвілі мріяв про це майже чотири роки, відколи звернувся до українського уряду із заявою про прийняття до громадянства України”, — йдеться у дописі.

У міграційній службі додають, що це — перший на Франківщині випадок, коли президент підписав указ про надання громадянства України військовослужбовцю, який відзначений державною нагородою.