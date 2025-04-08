На Городенківщині провели в останню путь захисника Гаврищука Ігоря

Сьогодні у селі Рогиня Коломийського району попрощалися та провели в останню дорогу колишнього захисника Гаврищука Ігоря Васильовича, який ризикуючи життям, захищав всіх нас та рідну землю від московської орди, поки хвороба не змусила воїна залишити службу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада територіальної громади

Провести мужнього сина України та востаннє попрощатися з ним прийшли військовослужбовці, керівництво громади, його побратими, друзі, однокласники, найближчі та найрідніші люди.