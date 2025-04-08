Втратила майже 70 тисяч гривень: жителька обласного центру стала жертвою аферистів

Останнім часом все частіше у соціальних мережах поширюється повідомлення про онлайн-заробіток. Людям обіцяють дохід за примітивну роботу в мережі. Від такої шахрайської пастки потерпіла 33-річна мешканка Івано-Франківської територіальної громади, яка втратила близько 70 тисяч гривень.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

“Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції з’ясували, що потерпіла в Телеграм-каналі знайшла пропозицію щодо заробітку в інтернеті. Їй обіцяли високий дохід, мінімальні ризики та швидкий прибуток. За деякий час з нею зв’язався так званий менеджер, який переконував у легальності та вигідності запропонованого способу заробітку. Він запевнив, що для отримання прибутку необхідно виконувати прості завдання. Потерпілій навіть після виконання перших завдань перерахували незначну суму грошей”, – йдеться у дописі.

Згодом той самий «менеджер» запропонував ще більший заробіток, але за умовою, що вона повинна буде інвестувати свої власні кошти. Жінці пообіцяли повернення вкладу з відсотками. Вірячи в обіцянки, заявниця почала перераховувати свої заощадження на вказані банківські картки, сподіваючись на швидкий прибуток. У результаті прикарпатка втратила майже 70 тисяч гривень.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції закликають громадян бути пильними та дотримуватися правил безпеки в інтернеті:

– не довіряйте обіцянкам швидкого та легкого заробітку;

– не здійснюйте жодних передоплат;

– перевіряйте інформацію: ознайомтесь з відгуками, шукайте офіційні сайти компаній, не переходьте за підозрілими покликаннями;

– не повідомляйте особисті та фінансові дані.