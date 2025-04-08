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Прикарпатські вогнеборці на пожежі господарської будівлі врятували 900 птахів. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 13:04
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Вогнеборці ліквідували пожежу господарської будівлі та врятували свійську птицю.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

8 квітня о 07:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі облаштованої під фермерське господарство в селі Зібранівка, Заболотівської ТГ.

“Прибувши до місця виклику рятувальники ДСНС спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців-добровольців селища Заболотів та сіл Задубрівці, Джурів та Вовчківці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення птахоферми на площі 50 кв.м.”,- йдеться у дописі.

На момент пожежі в будівлі перебувало 1 000 качок, завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів.

Причина виникнення пожежі встановлюється.