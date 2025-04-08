У лікарні помер захисник з Франківщини Передрук Василь

Вкотре сумна звістка сколихнула Ліснотарновицький старостинський округ. Від зупинки серця помер у лікарні захисник Василь Передрук 1982 року народження.

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Повідомляє Христина Йосипчук, передає Правда.іф

“Хоробрий, щирий та добродушний… Справжній Герой!” – так відгукуються про Василя всі, хто його знав.

8 квітня серце хороброго воїна Передрука Василя не витримало.

Захиснику назавжди 42...