У лікарні помер захисник з Франківщини Передрук Василь

Вкотре сумна звістка сколихнула Ліснотарновицький старостинський округ. Від зупинки серця помер у лікарні захисник Василь Передрук 1982 року народження.
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Повідомляє Христина Йосипчук, передає Правда.іф
“Хоробрий, щирий та добродушний… Справжній Герой!” – так відгукуються про Василя всі, хто його знав.
8 квітня серце хороброго воїна Передрука Василя не витримало.
Захиснику назавжди 42...