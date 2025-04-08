Прикарпатські піротехніки знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет на Херсонщині

З 25 березня піротехніки з Івано-Франківщини розміновують територію Херсонської області. За цей час вони знайшли та знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.
“Важливість роботи піротехніків та їхня діяльність має велике значення у відновленні безпеки на деокупованих територіях. З кожним кроком, ризикуючи життям, вони виявляють та усувають вибухові пристрої, міни та боєприпаси, що загрожують життю та здоров’ю мирних громадян”, — йдеться у дописі.
Загалом сапери обстежили 34 гектари територій.