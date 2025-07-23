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Майже 1000 орків та понад 40 артсистем - втрати окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Майже 1000 орків та понад 40 артсистем – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
23/07/2025 07:31
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.07.25

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  • особового складу / personnel – близько / about 1045220 (+970) осіб / persons
  • танків / tanks – 11041 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23037 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30722 (+42) од
  • РСЗВ / MLRS – 1446 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1199 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 47552 (+115)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3533 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 56041 (+88)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!