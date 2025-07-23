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На Надвірнянщині із військовими почестями провели в останню путь полеглого захисника Сергія Фесика
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Надвірнянщині із військовими почестями провели в останню путь полеглого захисника Сергія Фесика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
23/07/2025 07:57
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Зі скорботою і глибокою шаною Пасічнянська територіальна громада, провела у вівторок в останню путь полеглого Воїна Сергія Фесика, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Остання путь героя

Чоловік тримає квітку поруч із свічкою пам'яті.

22 липня скорботна Пасічнянська громада провела в останній земний шлях мужнього Воїна з Херсонщини — СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА ФЕСИКА, водія-електрика відділення командно-штабних машин роти зв’язку 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, який загинув 11 липня 2025 року поблизу міста Вовчанськ на Харківщині, через удар FPV-дрона по евакуаційній групі. Мав звання молодшого сержанта, повідомляє Gromada Pasichna.

Біля будинку в селі Пасічна, де до початку служби в Збройних Силах України з сім’єю проживав Захисник Сергій, зібралися рідні, бойові побратими, жителі Пасічної та навколишніх, представники місцевої влади та священники, щоб віддати останню шану мужньому Захиснику. Святі отці спільно з скорботною похоронною громадою піднесли щиру молитву за спокій душі полеглого Воїна Сергія.

Військові почесті

Похоронили Захисника України Сергія Дмитровича Фесика під звуки Державного Гімну України, з усіма належними військовими почестями, на новому кладовищі в селі Пасічна.

Родині Загиблого Героя військовослужбовці ЗСУ передали Державний Прапор України, яким була покрита труна Воїна — як символ шани та вдячності за його відданість Україні. У загиблого Воїна залишилась старенька мати, син, дочка та онучки.

У цей скорботний день висловлюємо щире співчуття близькій та далекій родині, і всім, хто знав Воїна Сергія, розділяємо з Вами біль від непоправної втрати, йдеться у дописі.

Ім’я СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА ФЕСИКА назавжди буде вписане в історію України — як одного з тих, хто став до лав борців за волю та незалежність нашої країни від російського окупанта.

Вічна слава Герою

Чоловік тримає квітку поруч із свічкою пам'яті.
Українські солдати з прапором біля дерев'яної будівлі.
Український прапор розвівається на вітрі серед інших
Процесія на вшанування загиблого військового героя України.
Військове вшанування із священиками, прапор на труні.
Оркестр грає на відкритому повітрі у селі
Похоронна служба в церкві, труна з прапором
Поховання військового з прапором, священик читає молитву.
Українські військові на траурній церемонії з портретом.
Українські військові під час церемонії прощання.
Військові несуть труну, покриту прапором України.
Військові опускають труну на похороні.
Військові несуть труну з прапором України
Похід групи людей мальовничою природою
Обмін прапором на церемонії вшанування загиблих
Церемонія з українським прапором та військовими
Військовий похід з прапорами в селі
Хода по дорозі у горах серед зелені.
Церемонія на відкритому повітрі з військовими та священиками.
Військовий оркестр грає на вулиці під час параду.