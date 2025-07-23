На Надвірнянщині із військовими почестями провели в останню путь полеглого захисника Сергія Фесика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Зі скорботою і глибокою шаною Пасічнянська територіальна громада, провела у вівторок в останню путь полеглого Воїна Сергія Фесика, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Остання путь героя

22 липня скорботна Пасічнянська громада провела в останній земний шлях мужнього Воїна з Херсонщини — СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА ФЕСИКА, водія-електрика відділення командно-штабних машин роти зв’язку 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, який загинув 11 липня 2025 року поблизу міста Вовчанськ на Харківщині, через удар FPV-дрона по евакуаційній групі. Мав звання молодшого сержанта, повідомляє Gromada Pasichna.

Біля будинку в селі Пасічна, де до початку служби в Збройних Силах України з сім’єю проживав Захисник Сергій, зібралися рідні, бойові побратими, жителі Пасічної та навколишніх, представники місцевої влади та священники, щоб віддати останню шану мужньому Захиснику. Святі отці спільно з скорботною похоронною громадою піднесли щиру молитву за спокій душі полеглого Воїна Сергія.

Військові почесті

Похоронили Захисника України Сергія Дмитровича Фесика під звуки Державного Гімну України, з усіма належними військовими почестями, на новому кладовищі в селі Пасічна.

Родині Загиблого Героя військовослужбовці ЗСУ передали Державний Прапор України, яким була покрита труна Воїна — як символ шани та вдячності за його відданість Україні. У загиблого Воїна залишилась старенька мати, син, дочка та онучки.

У цей скорботний день висловлюємо щире співчуття близькій та далекій родині, і всім, хто знав Воїна Сергія, розділяємо з Вами біль від непоправної втрати, йдеться у дописі.

Ім’я СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА ФЕСИКА назавжди буде вписане в історію України — як одного з тих, хто став до лав борців за волю та незалежність нашої країни від російського окупанта.

Вічна слава Герою