Одіозний прикарпатський нардеп Вірастюк пояснив, чому він підтримав скандальний прокорупційний законопроект 12414

Скандали супроводжують прикарпатського нардепа Василя Вірсастюка із самого часу його обрання (яке до речі теж не обійшлося без корупційних скандалів). За останній час нардеп Василь Вірастюк (мажоритарник від Надвірної, Богородчан, Яремче та Отинії) був помічений у голосуванні за не один “зашкварений” законопроект від монобільшості, які вони як правило голосують синхронно із проросійською ОПЗЖ.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Нагадаємо, що Франківців закликають прийти сьогодні центру міста, щоб протестувати проти закону що обмежує повноваження НАБУ та САП

Але усіх деталей законопроєкту нардеп пояснити не зміг

Народний депутат України від партії “Слуга народу” та почесний президент Федерації стронгмена України Василь Вірастюк розповів про своє рішення підтримати законопроект 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора, пише ЮА Футбол.

– Чому ви вирішили підтримати законопроєкт 12414, яким контроль над НАБУ та САП передається Генеральному прокурору?

– Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували.

Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися – головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне – це твоя особиста проблема стає.

Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (йдеться про масові обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали «спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ», і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова – прим.).

До теми: “Н@хуя мені система, що працює проти мене”: Франківці вийшли на акцію проти законопроекту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП

– А як це повʼязано зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану? Назва законопроєкту повʼязана з цим, і в першому читанні він був повʼязаний з цим.

– Я так детально не можу сказати, бо не входжу до комітету з питань правоохоронної діяльності – ви думаєте, у мене феноменальна памʼять, щоб усе памʼятати? Чому в першому читанні було так, а потім у комітеті переінакшили? Ще раз кажу – я не входжу до того комітету, тому настільки детально все не відстежую.

Нагадаємо, що Зеленський підписав законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП