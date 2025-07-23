У Франківській громаді провели в останню путь нацгвардійця Олега Лазорика. ФОТОРЕПОРТАЖ

У вівторок 22 липня у селі Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади із військовими почестями провели в останню путь Воїна-Героя нацгвардійця Олега Лазорика, повдомляють у Підпечерівському старостинському окрузі, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

З перших днів повномасштабного вторгнення московського агресора на нашу землю він добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину, служив на різних фронтах, виконував різні бойові завдання. А коли прийшов додому у короткочасну відпустку, потрапив у дтп і загину. Побратими Олега, які приїхали, щоб провести його в останню путь, з теплотою згадували бійця, говорили про його мужність і виконавську дисципліну у виконанні бойових завдань. Пам’ять про Олега, його бойовий дух назавжди залишиться у наших серцях. Вічна слава Герою! Воїна-Героя нацгвардійця ОЛЕГА ЛАЗОРКА, йдеться у повідомлені.

Загинув у ДТП

З перших днів повномасштабного вторгнення московського агресора на нашу землю він добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину, служив на різних фронтах, виконував різні бойові завдання. А коли прийшов додому у короткочасну відпустку, потрапив у ДТП і загинув.

Побратими Олега, які приїхали, щоб провести його в останню путь, з теплотою згадували бійця, говорили про його мужність і виконавську дисципліну у виконанні бойових завдань. Пам’ять про Олега, його бойовий дух назавжди залишиться у наших серцях.

Вічна слава Герою!