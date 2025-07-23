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У Франківській громаді провели в останню путь нацгвардійця Олега Лазорика
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківській громаді провели в останню путь нацгвардійця Олега Лазорика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
23/07/2025 08:32
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У вівторок 22 липня у селі Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади із військовими почестями провели в останню путь Воїна-Героя нацгвардійця Олега Лазорика, повдомляють у Підпечерівському старостинському окрузі, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Боронив рідну землю

Військовий парад з українським прапором та хрестом.

З перших днів повномасштабного вторгнення московського агресора на нашу землю він добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину, служив на різних фронтах, виконував різні бойові завдання. А коли прийшов додому у короткочасну відпустку, потрапив у дтп і загину. Побратими Олега, які приїхали, щоб провести його в останню путь, з теплотою згадували бійця, говорили про його мужність і виконавську дисципліну у виконанні бойових завдань. Пам’ять про Олега, його бойовий дух назавжди залишиться у наших серцях. Вічна слава Герою! Воїна-Героя нацгвардійця ОЛЕГА ЛАЗОРКА, йдеться у повідомлені.

Загинув у ДТП

З перших днів повномасштабного вторгнення московського агресора на нашу землю він добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину, служив на різних фронтах, виконував різні бойові завдання. А коли прийшов додому у короткочасну відпустку, потрапив у ДТП і загинув.

Побратими Олега, які приїхали, щоб провести його в останню путь, з теплотою згадували бійця, говорили про його мужність і виконавську дисципліну у виконанні бойових завдань. Пам’ять про Олега, його бойовий дух назавжди залишиться у наших серцях.

Вічна слава Герою!

Військові несуть труну під прапором біля церкви
Військові на заході біля церкви з прапором.
Військові несуть труну під час церемонії
Військові несуть труну з українським прапором
Військовий парад з українським прапором та хрестом.
Люди прощаються з покійним у церкві, труна з прапором.
Поховання з військовими почестями в Україні.
Військові шанують загиблого побратима на похороні.
Церковна процесія з жовто-синім прапором, натовп людей.
Військові стріляють вгору на природі
Військовий з прапором на похороні в Україні.
Військові несуть труну під українським прапором.
Жителі вшановують похоронну процесію на дорозі.
Похоронна служба із жовто-блакитним прапором в церкві.
Військовий похорон, люди віддають шану українському солдату.
Люди з прапорами на вулиці в Україні.