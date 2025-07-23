Франківський університет потрапив у ТОП-5 ЗВО України за кількістю поданих заяв абітурієнтів

Мова йде про (При)Карпатський національний університет імені Василя Стефаника з міста Івано-Фракнівська, який під час вступної кампанії-2025 потрапив до ТОП українських університетів, в яких бажають навчатися випускники українських шкіл, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Понад 3000 поданих заяв на вступ

(При)Карпатський національний університет замкнув чільну п’ятірку лідерів, за кількістю абітурієнтських заявок. Наступні університети йдуть із дуже значним відривом за кількістюзаяв після п’яти лідерів.

Початок вступної кампанії — це завжди хвилююче. Для когось — перший крок до мрії. Для когось — важке рішення. Але для всіх нас це про вибір майбутнього. В Україні! І ми вдячні кожному, хто вже зараз обирає Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, йдеться у дописі на сторінці університету.

Як і торік, ми знову серед найпривабливіших університетів України — і це не про цифри. Це про довіру. Про серце, яке ми вкладаємо в кожного студента. Про спільноту, яка вміє підтримати, навчити, надихнути. Пишаємося тим, ким стають наші студенти. І з нетерпінням чекаємо на кожного!, пише Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника