Погода в Івано-Франківській області на 23 липня

23 липня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 25-27° тепла. По області повітря прогріється до 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат — 18-23° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.