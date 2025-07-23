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Погода в Івано-Франківській області на 23 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 23 липня

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 09:19
ДІМ РІА
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23 липня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 25-27° тепла. По області повітря прогріється до 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат — 18-23° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.