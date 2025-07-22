Франківців закликають прийти сьогодні центру міста, щоб протестувати проти закону що обмежує повноваження НАБУ та САП

У вівторок 22 липня, ВРУ 263 голосами “За” підтримала скандальний законопроект №12414, який, за словами окремих народних депутатів та експертів, фактично знищує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), інформує читачів Правда іф.

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Закон підтримали 263 народні депутати. Серед них — дев’ятеро представників від Івано-Франківської області:

Прикарпатські “Слуги народу” у повному складі підтримали скандальний законопроект, який може знищити боротьбу із корупцією в Україні.

Ігор Фріс («Слуга народу») – за,

Едуард Прощук («Слуга народу») – за,

Олександр Матусевич («Слуга народу») – за,

Василь Вірастюк («Слуга народу») – за,

Володимир Тимофійчук («Слуга народу») – за,

Олег Марусяк («Слуга народу») – за,

Роман Мулик («Слуга народу») – за,

Олена Вінтоняк («Слуга народу») – за,

Василь Мокан («Слуга народу») за.

Антикорупційна ініціатива “ЧЕСНО” та низка правозахисників заявляють, що ухвалення цього закону є небезпечним прецедентом, який підриває реформу антикорупційної системи, на якій наполягала Європейська спільнота.

Наразі у столиці та багатьох інших містах проходять мітинги протесту проти підписання цього скандального закону.

Івано-Франківців закликають зібратися біля обласної філармонії о 21.30, щоб так само висловити протест депутатському свавіллю.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка Зеленський уже встиг підписати цей законопроект. Але через страх перед Європейськими партнерами та українською громадськістю його наразі не публікують.

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Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що обмежує повноваження НАБУ та САП: хто з прикарпатських нардепів підтримав