Як прикарпатцям отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок обстрілу. ІНСТРУКЦІЯ

Важлива інформація для мешканців Прикарпаття, чиє майно було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Можна отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки.
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Про це нагадала голова Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлана Онищук, пише Правда.
Заявки слід подати до облдержадміністрації чи Департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів:
- заява, де вказано деталі про подію та необхідність виділення коштів;
- копія паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- оригінал довідки про зареєстрованих людей у житловому приміщенні;
- копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно;
- рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна;
- копія інформаційної довідки про правопорушення;
- рахунок в банку.
Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону (0342) 752467.