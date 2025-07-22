Як прикарпатцям отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок обстрілу. ІНСТРУКЦІЯ

Важлива інформація для мешканців Прикарпаття, чиє майно було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Можна отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це нагадала голова Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлана Онищук, пише Правда.

Заявки слід подати до облдержадміністрації чи Департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів:

заява, де вказано деталі про подію та необхідність виділення коштів;

копія паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

оригінал довідки про зареєстрованих людей у житловому приміщенні;

копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно;

рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна;

копія інформаційної довідки про правопорушення;

рахунок в банку.

Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону (0342) 752467.