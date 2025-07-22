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Як прикарпатцям отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок обстрілу. ІНСТРУКЦІЯ
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Як прикарпатцям отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок обстрілу. ІНСТРУКЦІЯ

Автор: Олег Мамчур
22/07/2025 21:32
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Важлива інформація для мешканців Прикарпаття, чиє майно було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Можна отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки.

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Про це нагадала голова Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлана Онищук, пише Правда.

Заявки слід подати до облдержадміністрації чи Департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів:

  • заява, де вказано деталі про подію та необхідність виділення коштів;
  • копія паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • оригінал довідки про зареєстрованих людей у житловому приміщенні;
  • копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно;
  • рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна;
  • копія інформаційної довідки про правопорушення;
  • рахунок в банку.

Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону (0342) 752467.