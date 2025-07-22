Помер легендарний музикант Оззі Осборн

У вівторок, 22 липня, стало відомо про смерть музиканта Оззі Осборна. Це сталося всього через кілька тижнів після прощального концерту. Йому було 76 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як помер культовий Оззі Осборн?

Смерть легендарного Оззі Осборна підтвердила родина музиканта. Він пішов з життя на 77 році життя у колі своєї сім’ї.

З більшим сумом, ніж можна висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та оточений любов’ю,

– йдеться у повідомленні.

У 2020 році стало відомо, що Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона, яку спричинили травми спини й шиї. Рок-музикант з часом перестав з’являтися на публіці.

Проте на початку липня зірка хеві-металу возз’єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath на сцені у Вілла-Парку.

