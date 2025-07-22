У Франківську засудили військового, який отримав 1,3 мільйона гривень зарплати за фіктивну службу

В Івано-Франківську суд визнав винним військовослужбовця, який упродовж трьох років ухилявся від служби, але регулярно отримував заробітну плату і премії. За цей час йому нарахували 1,3 мільйона гривень.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

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Солдат перебував поза межами військової частини з 10 березня 2022 року по 29 квітня 2025 року. Попри відсутність, він офіційно вважався таким, що проходить службу, й отримував усі передбачені виплати — грошове забезпечення й додаткову винагороду.

Обвинуваченому допомагав керівник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту, який у цей час обіймав посаду у тій же частині.

“Зловживаючи своїм службовим становищем, він жодним чином не реагував на перебування без будь-яких поважних причин свого підлеглого поза межами військової частини. Натомість погоджував та підписував усю необхідну документацію стосовно виплат — рапорти на щомісячну премію, додаткові винагороди та допомоги на оздоровлення”, — йдеться у вироку суду.

Частину отриманих грошей військовий передавав керівникові. Своїми діями вони завдали державі збитків на 1 мільйон 376 тисяч 75 гривень.

У суді військовий повністю визнав свою вину. Йому присудили:

за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — п’ять років позбавлення волі;

за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 ККУ — три роки ув’язнення з позбавленням права обіймати керівні посади й штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Однак на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України військовослужбовця звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Якщо за цей час він не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені судом обов’язки, основне покарання не застосують.