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"Н@хуя мені система, що працює проти мене": Франківці вийшли на акцію проти законопроекту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Н@хуя мені система, що працює проти мене”: Франківці вийшли на акцію проти законопроекту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП

Автор: Петро Якимчук
22/07/2025 22:17
Азов
ДІМ РІА
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Сьогодні ввечері в Івано-Франківську на площі Міцкевича почалася акція проти законопроєкту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП, пише Правда ІФ

Учасники акції вигукують: «Ні корупції в Україні», «Геть руки від НАБУ» та «Вето на закон». Небайдужі протестують проти законопроєкту 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.

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Акція протесту у Франківську проти законопроекту 12414

Акція протесту з плакатами проти корупції в Україні.
Протест проти корупції та диктатури в Україні
Протест проти закону в Україні, люди тримають плакати.
Мітинг у Києві з плакатами.
Люди з плакатами на вуличному протесті, вечір.
Протест із плакатами в міському парку
Протест проти закону №1241, плакат на мітингу.
Картонний плакат з написом українською.
Люди тримають плакати на протесті вночі.

Присутні правоохоронці намагаються встановити організаторів заходу

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану”, з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. 

Нічний мітинг з плакатами на міській площі
Протест на вулиці, учасники тримають плакати ввечері.
Люди на вулиці тримають плакати з гаслами.
Люди на акції з плакатами
Нічна акція протесту з плакатами на вулиці