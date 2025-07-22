“Н@хуя мені система, що працює проти мене”: Франківці вийшли на акцію проти законопроекту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП

Сьогодні ввечері в Івано-Франківську на площі Міцкевича почалася акція проти законопроєкту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП, пише Правда ІФ

Учасники акції вигукують: «Ні корупції в Україні», «Геть руки від НАБУ» та «Вето на закон». Небайдужі протестують проти законопроєкту 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.

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Акція протесту у Франківську проти законопроекту 12414

Присутні правоохоронці намагаються встановити організаторів заходу

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану”, з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.