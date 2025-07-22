Україна сформує делегацію для перемовин із рф — її очолить секретар РНБО Рустем Умєров

Президент Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, яку очолить секретар РНБО Рустем Умєров, та повідомив про домовленість щодо нової зустрічі найближчим часом.

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Про це Глава держави написав на своїй сторінці за підсумками наради щодо переговорної роботи, пише АрміяInform.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення полонених, повернення викрадених дітей, припинення вбивств та підготовки зустрічі лідерів для реального завершення війни.

«Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — наголосив Президент.

Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та США.

За дорученням Президента, до складу делегації, окрім Рустема Умєрова, увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента.