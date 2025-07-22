Помер відомий франківський художник Володимир Лукань

Сьогодні, 22 липня, помер відомий івано-франківський художник, мистецтвознавець, викладач Володимир Лукань.

Пише Правда.іф з посиланням на Anons Kontrakt.

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Що відомо про митця

Володимир Лукань народився 26 березня 1961 року в місті Дрогобич, Львівської області.

Навчався Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва.

З 1984 викладав на художньо-графічному факультеті Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Член НСХУ з 2012 року.

Працював в галузі іконопису на склі, малярства, графіки.

Роботи знаходяться в галереях та приватних збірках України, США, Канади, Німеччини, Англії, Польщі, Росії.