Помер відомий франківський художник Володимир Лукань

Сьогодні, 22 липня, помер відомий івано-франківський художник, мистецтвознавець, викладач Володимир Лукань.
Пише Правда.іф з посиланням на Anons Kontrakt.
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Що відомо про митця
Володимир Лукань народився 26 березня 1961 року в місті Дрогобич, Львівської області.
Навчався Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва.
З 1984 викладав на художньо-графічному факультеті Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Член НСХУ з 2012 року.
Працював в галузі іконопису на склі, малярства, графіки.
Роботи знаходяться в галереях та приватних збірках України, США, Канади, Німеччини, Англії, Польщі, Росії.