Стало відомо, коли у Франківську проведуть в останню путь Дениса Овчара

В Івано-Франківську пішов з життя відомий медіахудожник, диджитал-скульптор і віджей Денис Овчар, який творив під псевдонімом ДаПікс. Йому було 47 років.

Причиною смерті став раптовий інфаркт, розповідає ПІК.

Про втрату повідомив його близький друг — письменник і засновник мистецького простору «Підземний перехід Ваґабундо» Ростислав Шпук.

Він розповів, що до останнього сподівався на краще, але, відвідавши морг, отримав підтвердження сумної новини.

«Що за проклятий рік… Прощавай, друже. Можливо, хтось прилаштує слухняну Карму, яка колись стала Денисовою на заправці», — емоційно написав Ростислав у соцмережах.

Чи був відомий Денис Овчар

Денис Овчар понад 20 років був вірним новаторам цифрового мистецтва. Він був не лише талановитим 3D-автором та диджитал-скульптором, а й засновником артстудії Denfilm та проєкту «Віртуальні міста України». Разом з однодумцями створив продакшн Glixar, брав участь у VJ-групі Cube, а також працював сертифікованим фотографом Google.

Серед його найвідоміших робіт — віртуальні тури монастиря в Гошеві, проєкти, що відтворюють історію Станиславова, та 3D-кліп із моделлю фортеці XVIII століття, який містив понад 16 тисяч об’єктів.

Минулого тижня митець отримав довгоочікуваний грант, який мав допомогти втілити багато планів.

Письменник і військовий Остап Українець, який працював з Овчарем у кількох проєктах, назвав його «живою легендою» і висловив глибоке сумування від втрати.

Прощання з митцем

Попрощатися з Денисом Овчарем можна буде у середу, 23 липня, у Будинку смутку в Івано-Франківську. Поховання відбудеться в його рідному селі Чукалівка.