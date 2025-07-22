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Група студентів на презентації в аудиторії університету.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Літня школа в Лондоні: студентки ІФНТУНГ про міжнародний досвід, інновації та глобальну співпрацю. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
22/07/2025 19:57
ДІМ РІА
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Мирослава Чуйко та Анастасія Балан — студентки програми подвійних дипломів ІФНТУНГ — повернулися з літньої школи підприємництва та інновацій, що проходила на базі London South Bank University у Великобританії. Вони стали першими з університету серед понад сімдесяти представників інших країн, які взяли участь у такій ініціативі.

Про незабутній практичний досвід учасниці школи розповіли інформаційному ресурсу Правді.іф.

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Програму організували в межах міжнародного партнерства за напрямом «Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики». Координатор освітньої програми — Мар’ян Слабінога — розповідає, що головна мета участі в школі полягає не лише в набутті знань, а у «формуванні навичок, що виходять за рамки уявлень про інженерну освіту, але є її невідʼємною складовою — від командної роботи до глобального мислення».

«Ми працюємо з London South Bank University, у якого широка мережа партнерів по всьому світу. Це перший досвід для наших студентів у Великобританії, і ми вже плануємо наступні проєкти», — каже Слабінога.

За його словами, ІФНТУНГ вже працює над новими міжнародними домовленостями. У планах — розширення програм у Німеччині, Польщі та інших країнах.

Варто зазначити, що транспортні витрати, а також витрати на участь у літній школі покривалися за рахунок грантових коштів в рамках ініціативи Twinning Ukraine, що дала початок та продовжує підтримувати освітню програму подвійних дипломів.

Люди стоять, тримаючи подарункові коробки.
Студенти отримують сертифікати на церемонії нагородження.
Двоє людей тримають сертифікат на сцені.

Бізнес-ідеї, реальні виклики та міжкультурне спілкування

Навчання тривало два тижні. Щоденно дівчата відвідували воркшопи, лекції та готували командні проєкти за двома основними напрямками:

-правовий

– підприємництво та інновації.

Мирослава Чуйко згадує:

«Щодня мали по 4–5 годин занять. Найважливішим був процес створення бізнес-ідеї. Нас поділили на команди, кожна з яких розробляла власний проєкт і складалась  5-6 учасників. Цікавим виявився і самий підхід поділу на команди: визначався характер учасника, а потім сформували робочі групи з різних представників цих чотирьох психотипів. Командою працювали над концепцією закріпленого проєкту, обговорювали макет з викладачами, отримували зворотний зв’язок і остаточно презентували проєкт перед жюрі. Це була справжня бізнес-симуляція».

Серед учасників були студенти з чотирьох континентів: Єгипту, Бразилії, Індії, Німеччини, Італії. Мирослава потрапила в команду, де кожен представляв іншу країну:

«Це дало можливість побачити, наскільки різним буває підхід до бізнесу у світі. Ми працювали над ідеєю застосунку для вирощування рослин удома — кожен вносив своє бачення, залежно від кліматичних умов країни.»

Анастасія Балан також відзначає відкритість викладачів:

«Наш ментор Мудасар Ікбал щодня запрошував нових лекторів — переважно практиків, які вже реалізували власні стартапи. Вони розповідали про труднощі, ризики, провали — це був дуже чесний досвід. Потрібно віддати належне нашим керівникам: координатору відділу міжнародних зв’язків LSBU Софі да Сілва та представнику LSBU на програмі подвійних дипломів Раві (Равіндрану Сундарараджану) за постійну підтримку і допомогу».

Літня школа 2025, презентація в університеті Лондон Саут Банк.
Лекція в університеті London South Bank.
Посміхнені жінки у конференц-залі
Студенти з дипломами під час церемонії нагородження
Групова зустріч з презентацією штучного інтелекту.
Двоє людей тримають подарунки в аудиторії.
Групове фото людей у аудиторії, всі усміхаються
Викладач перед аудиторією в Лондонському університеті

Студенти отримали такі практичні навички, як:

  • створення застосунку та перевірка бізнес-гіпотез;
  • публічні виступи та презентації;
  • міжкультурна комунікація;
  • робота в команді та генерація інноваційних ідей.

Фінальним етапом школи став захист бізнес-ідей перед комісією з викладачів університету, які ставили реалістичні запитання, очікували пояснення їх вирішення та виявлення можливих ризиків. Це стало потужною перевіркою готовності втілювати ідеї у реальному житті. Оскільки працювали групи над різними практичними цікавими застосунками:

-планування дозвілля;

-ріст рослин, їх ідентифікація та умови розвитку;

-аналіз стану шкіри за фотографією тощо.

Переможці отримали нагороди, а всі учасники — сертифікати.

Учасниці високо оцінили організацію школи: чіткий розклад, злагоджена логістика, підтримка викладачів у будь-який момент, а також тепла атмосфера. Вони отримали символічні подарунки від організаторів і змогли легко інтегруватися в нове середовище.

«Мені найбільше запам’яталась атмосфера взаємодії. Незалежно від того, скільки ти спілкувався з викладачем — день чи тиждень — усі були готові допомогти», — резюмує Мирослава.

Окрім навчання, студентки мали можливість познайомитися з Лондоном. Він справив незабутнє враження на них. Велич міста, його культурне різноманіття, а також академічна свобода створили атмосферу, що надихає на саморозвиток.

«Хоч вже повернулися, думками ще досі в Лондоні. Дуже хочемо поїхати туди знову», — зізнаються Анастасія та Мирослава.

Лондон, Вестмінстерський палац під хмарним небом
Жінка перед історичною будівлею в сонячний день
Жінка в сукні біля старовинної будівлі університету.
Оренда велосипедів на фоні міських будівель
Жінка у тропічній оранжереї, великі лілії в ставку.
Велика скульптура пари на вокзалі Сент-Панкрас.
Готель в готичному стилі з годинниковою вежею.
Сучасні офісні будівлі в центрі міста
Сучасний хмарочос у Лондоні на фоні неба.
Туристка біля історичного замку із кам'яними стінами.
Особа стоїть перед Вестмінстерським палацом у Лондоні
Особа на пляжі поруч із морем і пірсом.
Відвідувачі на лондонському Тауерському мосту під хмарами.
Собор Святого Павла, туристка на тлі будівлі.
Скелет кита у музейному залі, туристи навколо.
Кит у музеї Лондона, людина на передньому плані.
Дві жінки на вулиці, червоний автобус позаду.

Погляд у майбутнє

Варто зазначити, що наразі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу триває вступна кампанія на програму подвійних дипломів, в рамках якої відбувся візит до Лондона та участь українських студентів у літній школі. Фінансування навчання студентів британської частини відбуватиметься також, як і минулі роки, за рахунок грантових коштів. А щодо української сторони –  буде можливість навчатись на бюджетних місцях.

«Такі літні школи — це не просто навчання. Це розширення горизонтів, зростання лідерського потенціалу й інтеграція у світову спільноту», — підсумовує координатор програми Мар’ян Слабінога.

Жінка у ботанічному саду біля водойми з лататтям.
Люди з візком на платформі 9¾ із паличками.
Людина перед історичною будівлею з колонами, сонячний день.
Відвідувачка у залі з колонами і люстрою.
Червона телефонна будка у Лондоні, жінка поруч
Жінка на пляжі з видом на море