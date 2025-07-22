Літня школа в Лондоні: студентки ІФНТУНГ про міжнародний досвід, інновації та глобальну співпрацю. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мирослава Чуйко та Анастасія Балан — студентки програми подвійних дипломів ІФНТУНГ — повернулися з літньої школи підприємництва та інновацій, що проходила на базі London South Bank University у Великобританії. Вони стали першими з університету серед понад сімдесяти представників інших країн, які взяли участь у такій ініціативі.

Про незабутній практичний досвід учасниці школи розповіли інформаційному ресурсу Правді.іф.

Програму організували в межах міжнародного партнерства за напрямом «Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики». Координатор освітньої програми — Мар’ян Слабінога — розповідає, що головна мета участі в школі полягає не лише в набутті знань, а у «формуванні навичок, що виходять за рамки уявлень про інженерну освіту, але є її невідʼємною складовою — від командної роботи до глобального мислення».

«Ми працюємо з London South Bank University, у якого широка мережа партнерів по всьому світу. Це перший досвід для наших студентів у Великобританії, і ми вже плануємо наступні проєкти», — каже Слабінога.

За його словами, ІФНТУНГ вже працює над новими міжнародними домовленостями. У планах — розширення програм у Німеччині, Польщі та інших країнах.

Варто зазначити, що транспортні витрати, а також витрати на участь у літній школі покривалися за рахунок грантових коштів в рамках ініціативи Twinning Ukraine, що дала початок та продовжує підтримувати освітню програму подвійних дипломів.

Бізнес-ідеї, реальні виклики та міжкультурне спілкування

Навчання тривало два тижні. Щоденно дівчата відвідували воркшопи, лекції та готували командні проєкти за двома основними напрямками:

-правовий

– підприємництво та інновації.

Мирослава Чуйко згадує:

«Щодня мали по 4–5 годин занять. Найважливішим був процес створення бізнес-ідеї. Нас поділили на команди, кожна з яких розробляла власний проєкт і складалась 5-6 учасників. Цікавим виявився і самий підхід поділу на команди: визначався характер учасника, а потім сформували робочі групи з різних представників цих чотирьох психотипів. Командою працювали над концепцією закріпленого проєкту, обговорювали макет з викладачами, отримували зворотний зв’язок і остаточно презентували проєкт перед жюрі. Це була справжня бізнес-симуляція».

Серед учасників були студенти з чотирьох континентів: Єгипту, Бразилії, Індії, Німеччини, Італії. Мирослава потрапила в команду, де кожен представляв іншу країну:

«Це дало можливість побачити, наскільки різним буває підхід до бізнесу у світі. Ми працювали над ідеєю застосунку для вирощування рослин удома — кожен вносив своє бачення, залежно від кліматичних умов країни.»

Анастасія Балан також відзначає відкритість викладачів:

«Наш ментор Мудасар Ікбал щодня запрошував нових лекторів — переважно практиків, які вже реалізували власні стартапи. Вони розповідали про труднощі, ризики, провали — це був дуже чесний досвід. Потрібно віддати належне нашим керівникам: координатору відділу міжнародних зв’язків LSBU Софі да Сілва та представнику LSBU на програмі подвійних дипломів Раві (Равіндрану Сундарараджану) за постійну підтримку і допомогу».

Студенти отримали такі практичні навички, як:

створення застосунку та перевірка бізнес-гіпотез;

публічні виступи та презентації;

міжкультурна комунікація;

робота в команді та генерація інноваційних ідей.

Фінальним етапом школи став захист бізнес-ідей перед комісією з викладачів університету, які ставили реалістичні запитання, очікували пояснення їх вирішення та виявлення можливих ризиків. Це стало потужною перевіркою готовності втілювати ідеї у реальному житті. Оскільки працювали групи над різними практичними цікавими застосунками:

-планування дозвілля;

-ріст рослин, їх ідентифікація та умови розвитку;

-аналіз стану шкіри за фотографією тощо.

Переможці отримали нагороди, а всі учасники — сертифікати.

Учасниці високо оцінили організацію школи: чіткий розклад, злагоджена логістика, підтримка викладачів у будь-який момент, а також тепла атмосфера. Вони отримали символічні подарунки від організаторів і змогли легко інтегруватися в нове середовище.

«Мені найбільше запам’яталась атмосфера взаємодії. Незалежно від того, скільки ти спілкувався з викладачем — день чи тиждень — усі були готові допомогти», — резюмує Мирослава.

Окрім навчання, студентки мали можливість познайомитися з Лондоном. Він справив незабутнє враження на них. Велич міста, його культурне різноманіття, а також академічна свобода створили атмосферу, що надихає на саморозвиток.

«Хоч вже повернулися, думками ще досі в Лондоні. Дуже хочемо поїхати туди знову», — зізнаються Анастасія та Мирослава.

Погляд у майбутнє

Варто зазначити, що наразі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу триває вступна кампанія на програму подвійних дипломів, в рамках якої відбувся візит до Лондона та участь українських студентів у літній школі. Фінансування навчання студентів британської частини відбуватиметься також, як і минулі роки, за рахунок грантових коштів. А щодо української сторони – буде можливість навчатись на бюджетних місцях.