На Прикарпатті виявили понад 7 тисяч гектарів всохлих лісів

Близько 7 тис га всохлих деревостанів – такий зараз показник по Івано-Франківській області. Лише у Вигодському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» їх 1,5 тис. га. Чому виникає ця проблема та як її розв’язати – обговорювали під час робочої поїздки Івано-Франківщиною.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Victor Smal, передає Правда.іф.

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За його словами, причин такої ситуації кілька. Насамперед – це зміна клімату та посухи. Крім того, після Другої світової війни великі площі зрубів засаджували ялиною, і наразі це дає той результат, який ми спостерігаємо. Похідні (штучно насаджені) ялинники не витримують змін клімату, які відчутно вдарили по екосистемі у 1980-х роках минулого сторіччя та тривають і дотепер.

До того ж ділянки лісу, які межують із суцільними зрубами, зазнають ураження через надлишок сонячного світла, та починають всихати. І так – гектар за гектаром, рік за роком.

“Один з ключових способів розв’язання цієї проблеми – перехід на наближене до природи лісівництва, який запланований на 2027 рік. Головний його інструмент – це рубки переформування та заміщення ними таких заходів як вибіркові санітарні рубки. Зараз ми прискорюємо підготовку до цього переходу, персонал проходить навчання. Тож впевнений, що нам вдасться відродити здорові продуктивні ліси”, – зазначає посадовиць.

Головна ставка у формуванні нових деревостанів буде зроблена на корінні породи. Наприклад, на ялицю білу (Abies alba), що є корінною породою для Українських Карпат. Вона поширена у нижній частині гірських лісів разом з буком та смерекою, до висоти 1200 метрів.

Ялиця біла – один з основних лісотвірних видів у Карпатах, який добре пристосований до місцевих умов. Вона також відома своєю здатністю до природного поновлення.