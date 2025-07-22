24/09/2024 12:17 год. Інтернет видання Правда ІФ (pravda.if.ua) розмістило інформацію за посиланням https://pravda.if.ua/hto-z-prykarpatskyh-pidpryyemcziv-cherez- zvyazky-iz-medvedchukom-mozhe-zagrozhuvaty-naczionalnij-bezpeczi-ukrayiny/

Хто з прикарпатських підприємців, через зв’язки із Медведчуком, може загрожувати національній безпеці України – PRAVDA.IF.UA: Новини твого міста, а саме:

Незважаючи на повномасштабну війну та активні зусилля української держави в боротьбі з колаборантами, деякі бізнесмени, пов’язані з російським впливом, продовжують спокійно заробляти мільйони гривень у власних інтересах, а також в інтересах осіб, таких як Віктор Медведчук, який е кумом Путіна.

Хто ці люди, які наближені до Медведчука?

Незважаючи на повномасштабну війну та активні зусилля української держави в боротьбі з колаборантами, деякі бізнесмени, пов’язані з російським впливом, продовжують спокійно заробляти мільйони гривень у власних інтересах, а також в інтересах осіб, таких як Віктор Медведчук, який е кумом Путіна. Віктор Медведчук i Володимир Путін. Йдеться про Петра Белза та Богдана Пукіша — двох ключових фігур, яш досі залишаються на свободі та продовжують свою діяльність, незважаючи на те, що їхні злочини стали відомі шлька місяців тому завдяки жvрналістським розслідvванням.

Однак реакції з боку правоохоронців досі немае.

Чому ці люди залишаються безкарними? Причина криється в корупційних схемах та тісних зв’язках, які досі не вдалося остаточно розірвати, навіть під час війни. Ця ситуація е болючим нагадуванням про те, що боротьба з корупцією в Україні залишасться складним i невирішеним завданням, особливо коли йдеться про впливових осіб.

Петро Белз: бізнесмен із зв’язками

Петро Белз відомий бізнесмен з Івано-Франківська та власник нафтової компанії Wexler Group, яка у 2020 році увійшла до топ-100 найбільших приватних компаній України, зайнявши 52-гe місце за версіею Forbes. Проте його успіх не можна пояснити лише діловими якостями та рейдерською політикою поглинання активів.

Значною мірою його досягнення пов’язані з підтримкою Віктора Медведчука — проросійського політика в Україні, підозрюваного у державній зраді та зв’язках із російськими спецслужбами. Однією з ключових складових бізнес-імперії Белза була його роль як генерального директора компанії «Анвітрейд», яка контролювала нафтопровід «Самара-Західний напрямок». Цей стратегічний об’єкт забезпечував поставки нафтопродуктів із Pociï в Україну. Курував цим ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв, тісно пов’язаний із Белзом i Медведчуком.

У 2016 році журналісти зафіксували приліт Белза, Моісеєва та Медведчука до Киева з Москви на приватному літаку, що лише підкреслює їхні тісні зв’язки. На сьогодні компанії; підконтрольні Медведчуку через Белза, продовжують nocmaчamи пальне та технічні оливи для украі’нських Сил оборони та стратегічних підприємств. Це викликає серйозне занепокоєння, адже подібні контракти можуть слугувати джерелом корупційних схем i переплат, що поглиблює економічні проблеми України. Найгірше те, що кошти, отримані через ці контракти, можуть бути використані для підтримки російської військової агресії проти України. Співпраця з такими компаніями підриває національну безпеку, оскільки ці фірми, маючи тісні зв’язки з Медведчуком, впливають на фінансову та енергетичну безпеку країни.

Постачання палива та корупційні тендери

Журналістські розслідування вказують на те, що компанії, пов’язані з Петром Белзом, продовжують отримувати великі державні контракти на постачання палива та моторних олив, у тому числі й для потреб української армії. Наприклад, на початку 2024 року компанія «Евро ойл продакшн» отримала контракт на суму понад 34 млн грн на постачання моторної оливи. Такі контракти викликають підозру в корупції, оскільки питання якості продукції i прозорості умов тендерів залишаються відкритими.

Ще однією кричущою ситуацією стало укладання угоди між державним «Укргазвидобуванням» i компанією «Анвітрейд» на суму 164 млн грн у грудні 2022 року. Причиною скандалу стало те, що угоду уклали без проведення торгів. До великої війни, у 2020-2021 роках, «Анвітрейд» взагалі вигравала тендери завдяки можливості купувати дешеве паливо з Pociï та Білорусі, що дозволяло Белзу демпінгувати ціни i перемагати конкурентів.

У цих схемах ще один соратник Медведчука i Белза — Богдан Пукіш.

Він раніше був координатором партії Медведчука «Український вибір» на Івано- Франшвщині. Сьогодні Пукіш керуе кількома компаніями, серед яких ТОВ «IBAПPOM», ТОВ «Фірма «Хімтехнопласт» та ПП «Вестхім». I як повідомляють 3MI, незважаючи на кримінальні провадження за розтрату майна, Богдан Пукіш завдяки підтримці Белза продовжуе отримувати прибуткові контракти, у тому числі на оборонні замовлення. Однак якість продукції, яку виробляе Пукіш, викликае серйозні питання. Зокрема, військові повідомляють, що боєприпаси, які постачає Пукіш, часто не відповідають технічним вимогам, що ставить під загрозу життя українських солдатів на передовій. Це ще один доказ того, що корупція не просто підриває економіку України, а й напряму загрожуе життям українських військових.

Бездіяльність правоохоронців: загроза національній безпеці.

Незважаючи на численні журналістські розслідування i викриття фактів корупційних дій з боку Белза та Пукіша, правоохоронці не вживають жодних заходів. Громадськість неодноразово зверталася із закликами розслідувати їхню діяльність, проте жодної реакціі немає. Можливо, це пов’язано з тим, що Петро Белз є авторитетною особою в регіоні. Відомо, що він має вагомі політичні й бізнес-зв’язки, що дозволяє йому впливати на рішення правоохоронних органів. Існує ймовірність, що ці зв’язки підкріплюються значними фінансовими ресурсами, якими він може мотивувати правоохоронців “закривати очі” на ïx незаконну діяльність створюючи середовище, де корупція є системною i дозволяє таким фігурам, як Белз i Пукіш, продовжувати свої справи безкарно.

Це лише підтверджує — корупція настільки глибоко вкоренилася, що навіть у воєнний час правоохоронні органи ігнорують кричущі факти злочинної діяльності.

Неправильний вибір: чи став Веніславський жертвою обману?

Також за інформаціею джерел журналістів у правоохоронних органах, до гальмування будь-яких кримінальних розслідувань проти Белза та Пукіша може бути причетний народний депутат України Федір Веніславський. Веніславський е членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також із 2019 по 2023 рік був представником Президента України у Конституційному Суді.

Є підстави вважати, що Веніславський був введений в оману щодо дій Белза i Пукіша a6o не повністю розібрався у їхній діяльності. Адже важко припустити, що депутат, який мае пряме відношення до оборонних проєктів, міг би свідомо підтримувати осіб, чиї дії працюють проти інтересів української армії.

Корупція як загроза безпеці України

Без рішучих дій з боку держави, такі ділки, як Петро Белз i Богдан Пукіш, чи сотні, а може й тисячі їм подібних, продовжуватимуть свою діяльність, підриваючи національну безпеку зсередини. Корупційні схеми, маніпуляції з державними контрактами та недобросовісна діяльність, що ставить під загрозу життя українських військових, є прямими загрозами для країни. Водночас i бізнесмени, i правоохоронці, i політики повинні розуміти, що рано чи пізно їм доведеться відповідати за свої діі. Після завершення війни додому повернуться тисячі військових, i якщо вони зрозуміють, що через таких комерсантів у тилу, як Белз i Пукіш, корумпованих силовиків та чиновників, вони втрачали своїх побратимів на фронті, може статися непоправне — народне судилище. Відчуття справедливості та відповідальності у тих, хто повернеться з війни, буде надзвичайно загостреним, i таш особи не уникнуть покарання за зраду національних інтересів та злочини проти держави.

Тому Україні потрібні негайні та рішучі дії з боку правоохоронних органів, щоб покласти край злочинній діяльності таких осіб, забезпечити безпеку країни та ïï громадян, а також запобігти самосудам у майбутньому.

Інтернет видання «Правда ІФ» (pravda.if.ua) після отриманоі’ заяви про спростування негативноі’ та недостовірноі’ інформаціі; направило на нашу адресу повідомлення з наступним текстом:

Спростування!

Доброго дня!

Отримали Ваше звернення, щодо спростування інформації по матеріалу “Хто з прикарпатських підприємців, через зв’язки із Медведчуком, може загрожувати національній безпеці України”

Щоб не загострювати конфлікт, наш сайт готовий опублікувати спростування оприлюдненої раніше інформації (Ви можете надіслати на цю пошту текст спростування, який бажаєте оприлюднити.)

Щодо авторства, то в тексті вказано посилання на сайт, із якого під час моніторингу було зроблено рерайт на наш pecypc

https://vgolos.ua/newsЛvudi-medvedchuka-vak-zagroza-isnuvannya-ukravini 1451865 html

Чекаемо на матеріали для спростування

Враховуючи те, що журналісти інтернет видання «Правда ІФ» самостійно не проводило журналістське розслідування, документів та доказів щодо причетності Пушша Богдана Степановича до будь-яких протиправних дій відображених в матеріалі під назвою

«Xmo з прикарпатських підприсмців, через зв’язки із Медведчуком, може загрожувати національній безпеці Украі’ни» – PRAVDA.IF.UA: Новини твого міста, немае, жодних дій пов’язаних з колабораційною діяльністю Пушш Б.С. не вчиняв.

Щодо розміщеної інформації PRAVDA.IF.UA, а саме

Постачання палива та корупційні тендери

Журналістські розслідування вказують на те, що компанії, пов’язані з Петром Белзом, продовжують отримувати великі державні контракти на постачання палива та моторних олив, у тому числі й для потреб української армії. Наприклад, на початку 2024 року компанія «Евро ойл продакшн» отримала контракт на суму понад 34 млн грн на постачання моторної оливи. Таш контракти викликають підозру в корупції, осшльки питання якості продукції i прозорості умов тендерів залишаються відкритими.

Ще однією кричущою ситуацією стало укладання угоди між державним «Укргазвидобуванням» i компанією «Анвітрейд» на суму 164 млн грн у грудні 2022 року. Причиною скандалу стало те, що угоду уклали без проведення торгів. До великої війни, у 2020-2021 роках, «Анвітрейд» взагалі вигравала тендери завдяки можливості купувати дешеве паливо з Pociï та Білорусі, що дозволяло Белзу демпінгувати ціни i перемагати конкурентів.

У цих схемах ще один соратник Медведчука i Белза — Богдан Пукіш.

Довожу до Вашого відома, що Богдан Пушш взагалі не займався та не займаеться постачанням моторної оливи, дешевого палива з Pociï та Білорусії, а тому викладена інформація носить характер обвинувачення у вчиненні тяжких злочинів.

Також викладена інформація

«I як повідомляють 3MI, незважаючи на кримінальні провадження за розтрату майна, Богдан Пукіш завдяки підтримці Белза продовжус отримувати прибуткові контракти, у тому числі на оборонні замовлення. Однак якість продукції; яку виробляс Пукіш, викликас серйозні питання. Зокрема, військові повідомляють, що 6ocnpunacu, які nocmaчac Пукіш, часто не відповідають технічним вимогам, що ставить niд загрозу життя украі’нських солдатів на передовій. Це ще один доказ того, що корупція не просто підриває економіку України, а й напряму загрожує життям українських військових.

Бездіяльність правоохоронців: загроза національній безпеці».

Згідно якої можна встановити геолокації військового виробництва (ПП «Вестхім» військовий завод №13) та місце знаходження виробничих цехів, можна встановити геолокації місця проживання Пукіша Б.С., та встановити pyx, переміщення боєприпасів, а тому журналісти причетні до розповсюдження даної інформаціі вчинили злочин передбачений ст. 114-2 KK України.

Стаття 114 KK Укра’і’ни. Несанкціоноване поширення інформаціі’ про направлення, переміщення зброї озбросння та бойових npunaciв в Україну, pyx, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів Украі’ни військових формувань, вчинене в умовах военного або надзвичайного стану

Поширення інформаціі’ про направлення, переміщення зброї озбрєння та бойових npunaciв в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася (не поширювалася) у відкритому дocmyni Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи Службою безпеки України або в офіційних джерелах країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карасться позбавленням волі на строк від трьох до n’яти років.

Поширення інформації про переміщення, pyx або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікаціі’ на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому дocmyni Генеральним штабом Збройних Сил Украі’ни, Міністерством оборони Украі’ни або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах военного або надзвичайного стану, –





караються позбавленням волі на строк від n’яти до восьми років.

Діі; передбачені частиною першою або дрvгою цісєї cmammi, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію npomu України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, за відсутності ознак державної зради або шпигунства –

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Вся вищевикладена інформація, яка стосусться Яукіша Богдана Степановича підлягас спростуванню, а інтернет видання «Правда ІФ» приносить щирі вибачення в зв’язку із розповсюдженням даної негативної та недостовірної інформації на сайті pravda.if.ua та зобов’язусться в 10-денний термін видалити всю інформацію зазначену за посиланням https://pravda.if.ua/hto-z-prykarpatskyh-pidpryyemcziv- cherez-zvyazky-iz-medvedchukom-mozhe-zagrozhuvaty-naczionalnij-bezpeczi-ukrayiny/

під назвою Хто з прикарпатських підприсмців, через зв’язки із Медведчуком, може загрожувати національній безпеці України – PRAVDA.IF.UA: Новини твого міста

у всій мережі інтернет ресурсів (в тому числі ГУГЛ, ютюб, та інші).

Щодо інформації «через таких комерсантів у тилу, як Белз i Пукіш, корумпованих силовиків та чиновників, вони втрачали своїх побратимів на фронті, може статися непоправне — народне судилище» отримана із неперевірених джерел шляхом зробленого рерайту на свій pecypc, а тому вся негативна та недостовірна інформація, яка носить характер обвинувачення у тяжких злочинах, яка вказує на підбурювання до фізичної розправи щодо Пукіша Богдана Степановича, а тому вся інформація, яка стосусться Пукіша Богдана Степановича підлягас спростуванню, а інтернет видання «Правда ІФ» приносить щирі вибачення в зв’язку із розповсюдженням даної негативної та недостовірної інформаціі на сайті pravda.if.ua

Так, Пукішем Богданом Степановичем на aдpecv «Ппавда ІФ» направлено копію заяви та письмовv відповідь видання «Шепетівський вісник». в якій відображено настvпне Інформація розміщена на сайті видання «Шепетівський вісник» (сайт [email protected]) за посиланням httns://www shenetivka org.ua/nost-131671-netr- belz-vz-wexler-qroun-v-boцdan pubvsh-vz-vesthim-lvudv- medvedchuka-kak-uqroza-sushhestvovanvvu-ukrainv html, а саме:

Видання «Шепетівський вісник» (сайт shenetivkaorqua@цmail.com) в публікації

«Петро Белз із Wexler Group та Богдан Пукіш із «Вестхім», люди Медведчука-як загроза існуванню України» зазначило:

Як два відомі проросійські мийники та Фунт Віктор Медведчук Петро Белз із Wexler Group та Пушш Богдан із «Вестхім» продовжують грабувати Україну. I чому ні Белз Петро Павлович, ні Пукіш Богдан Степанович не сіли за грати при тому, що спецслужби давним-давно мали прикрити діяльність путінсько-медведчуківських консервів-мільярдерів

Один із найскандальніших випадків пов’язаний із звинуваченнями Медведчука у фінансуванні терористів на Донбасі через схеми з постачанням вугілля з непідконтрольних територій. Також він звинувачувався у використанні своїх зв’язків для отримання надприбутшв від газових контрактів із росісю, що завдало значних збитків економіці України. Більшість вважають його ключовим гравцем у підриві української державності, i саме це робить його одним із найнебезпечніших осіб для країни

Віктор Медведчук (ліворуч) розмовляс з керівником pociï, вбивцею дітей Володимиром Путіним

3 рештою його антиукраїнської історіі завершилася 12 квітня 2022 року. Саме тоді Медведчука затримали, а 16 квітня суд заарештував його без права застави. 21 вересня 2022 року його обміняли на 200 українських військовополонених. I вже 10 січня 2023 року президент Зеленський припинив його громадянство.

На цьому все, нарешті, Віктор Медведчук отримав по заслугах i більше не паразитуватиме в Україні. Але, ні..

Бізнес-імперія Медведчука за умов війни.

Незважаючи на те, що Віктор Медведчук зараз перебувае у Pociï, його вплив на український бізнес залишаеться. Наприклад, на паливному ринку України він, як i раніше, заробляе через підставних осіб. I навіть сьогодні, під час російсько-української війни, його бізнес-структури успішно працюють, отримують надприбутки та вимивають звідси кошти. Зокрема, йдеться про фірму Wexler Group одіозного бізнесмена прикарпатського Петра Белза. Белз Петро Павлович був генеральним директором компанії “Анвітрейд”, яка контролювала нафтопровід Самара-Західний напрямок. Куратором Белза Петра Павловича журналісти вважають ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеева, чия компанія

«Глуско Україна» раніше імпортувала скраплений газ із pociï та розвивала власну мережу A3C «Глуско» на місці колишніх THK. Моїсеев е бізнес-партнером i, ймовірно, другом Віктора Медведчука.

У 2016 році журналісти зафіксували ïx приліт із Москви до Киева приватним літаком. Так ось, станом на сьогодні компанії підконтрольні Медведчуку через Мойсеева та Белза постачають паливо та технічні олії Силам оборони України та стратегічним підприемствам. I це викликае серйозні занепокоення, осшльки таш контракти можуть бути джерелом корупційних схем та переплат, що лише посилюе економічні проблеми країни. А отримані кошти можуть використовуватись для підтримки військових дій Pociï проти України.

Хто ж Ви Белз Петро Павлович та Пукіш Богдан Степанович?

Отже, одним із ключових гравців на українському паливному ринку, пов’язаних з бізнес- імперіею Медведчука, е Петро Белз бізнесмен з Івано-Франківська та власник нафтової компанії Wexler Group. У 2020 році його група зайняла 52-e місце в топ-100 найбільших приватних компаній України за версіею Forbes. Як стверджують 3MI та окремі представники бізнесу, досягти таких успіхів Белзу звичайно допомогло заступництво Медведчука та відверто рейдерська політика поглинання чужих активів.

За даними журналістських розслідувань, фірми, пов’язані з Белзом, i зараз отримують контракти на сотні мільйонів гривень на постачання палива та моторних масел для української армії та інших держпідприемств. Під час тендерів навіть невигідні контракти укладаються саме в інтересах фірм, які пов’язані з Белзом, що викликае обгрунтовані підозри в корупційних схемах та змові з державними посадовими особами. Один із прикладів-компанія “Свро Ойл продакшн”, яка на початку 2024 року отримала від “держоператора тилу” понад 34 мільйони гривень на постачання моторного масла. А ще раніше, у грудні 2022 року, державний «Укргазвидобування» без торгів уклав угоду з

«Анвітрейд», яку також контролюе Белз, на постачання дизпалива на 164 млн гривень.

У довоенних 2020-2021 роках компанія «Анвітрейд», якою керував Петро Белз, а директором був Руслан Попович, також вигравала державні тендери на постачання пального на сотні мільйонів гривень. Журналісти тоді вказували, що «Анвітрейд» отримувала дешеве дизельне паливо трубопроводом з Pociï та Білорусі, що дозволяло їм демпінгувати ціною на ринку

Yn сідають медведчуківці Белз Пempo Павлович та його поплічник Пукіш Богдан Степанович чи у кожного своі’лакеі’?

Якщо у Медведчука «фунтом» працюе Белз, то останній теж мае свої «шістки». Один із них Богдан Пукіш, який е засновником та керівником шлькох компаній. Серед них ТОВ «IBAПPOM», ТОВ «Фірма «Хімтехнопласт» та ПП «Вестхім». Він також асоційований з консорціумом “система екоінновацій i ДП”Агросфера” Окрім ділової діяльності, Богдан Степанович має досвід у політиці. Він балотувався до Івано-Франківської міськради від Народно-Демократичної партії. А ще раніше був координатором партії Віктора Медведчука “Український вибір” на Івано-Франшвщині.

Белз Петро Павлович та його спільник Пукіш Богдан Степанович До речі, хоч Пукіш неодноразово був фігурантом кримінальних проваджень за присвоення та розтрату майна, але завдяки заступництву Белза продовжуе отримувати прибуткові контракти. Зараз він керуе компаніею, яка виконуе певні оборонні замовлення, i за останній рік вони з Белз значно збагатилися завдяки цьому.

Здавалося 6, людина, яка займаеться виготовленням боєприпасів, мае бути стовпом національної безпеки. Проте реальність виявилася далекою від очікувань.

На перший погляд, бізнесова діяльність Богдана Пукіша мае важливе стратегічне значення провадяться такі необхідні на фронті міни та інші боеприпаси. Однак за лаштунками цього бізнесу ховаються численні порушення технологічних процесів, що призводить до виготовлення продукції сумнівної якості. За словами військових, яш користуються виробами Пушша, ці боеприпаси часто не відповідають вимогам, що загрожуе життя військових на передовий.

Також Пукіш використовує виробничі приміщення одного із заводів для зберігання та ремонту верстатів його сімейних підприемств «Вестхім» та «Хімтехнопласт», які вони дешево скуповують, ремонтують на заводському устаткуванні, а потім продають як нові підприемствам оборонно-промислового комплексу. Завод за це отримує копійки, i те, виключно за зберігання верстатів. Все йде до кишені бізнесменів, Богдан Пукіша.

ОЗОЛОТИВСЯ.

Особливе занепокоєння викликає те, що Пукіш отримуе оборонні замовлення за допомогою людей, наближених до Медведчука. Це ставить серйозні питання щодо прозорості та законності таких угод. У той час, коли країна веде війну i потребуе надійного постачання високоякісних боєприпасів, подібні дії лише підривають довіру до оборонної промисловості та послаблюють національну безпеку. Тому проблема у продукції, а й у самій системі. Невиконання технологічних норм, відсутність належного контролю якості та зв’язку з сумнівними персонажами, як Богдан Пукіш та Петро Белз із Wexler Group все це створюе ситуацію, коли замість захисту ми отримуємо додаткові ризики

Однак, така схема бізнесменів абсолютно влаштовуе. Надалі Пукіш та Белз планують її розширити та застосовувати npu реалізації міжнародних оборонних проєктів, які наші napmнepи планують розвивати в Украі’ні. Отже, постає питання. Чи має держава заплющувати очі на таш кричущі порушення в оборонній сфері? Чи можливо настав час переглянути підходи до відбору виробництва та забезпечити належний контроль за виконанням оборонних замовлень?

Сліпий закон, Богдан Пукіш та Петро Белз

Незважаючи на це, жодних реальних заходів щодо покращення ситуації не вживаеться. Численні скарги на нецільове використання державних коштів та корупцію залишаються без належної реакції з боку контролюючих органів. Це свідчить про наявність системних проблем у сфері оборонних закупівель, які потребують негайного вирішення для забезпечення ефективного використання ресурсів та підвищення обороноздатності країни.

Війна вимагае від нас мобілізації всіх ресурсів та зусиль, але на жаль, нечесні на руку бізнесмени, пов’язані з кумом Путіна, продовжують наживатися на державі, виробляючи неяшсну продукцію та обкрадаючи державу. Це неприпустимо, i саме тому необхідно вживати рішучих заходів для викорінення корупції та забезпечення ефективного використання ресурсів у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

Після подання заяви про спростування негативноі’ та недостовірноі’ інформаціі’ на адресу видання «ШепетівСЬКtlй вісниКl›, Пукішем Богданом Степановичем отримано відповідь, а саме:

Домен https://www.shepetivka.org.ua/, На якому розміщена публіКація. спростуваня якої Ви Вимагаєте, не перебуває у власності aбо користуванні Медіа “Шепетівський BlCHИK” Веб-сайт, На якому під редакціііним контролем редакції газети “Шепетівський BlCHИK” здійснюється поширення інформації Мас домен https://shepvisnyk.com.ua/. Також редакцією поширюється інформація на сторінці Мережі facebook а адресою у соціальні https://www.facebook.com/ShepetivskVisnyk?locale=ua.

Будь-які інші, крім зазначених у попередньому абзаці, Веб-pecypcи у Мережі Інтернет не належать та ніколи Не Належали Медіа “Шепетівський BlCHИK”

Контактною адресою електронноїї пошти газети “Шепетівський Вісник” є [email protected]. Це єдина електронна адреса Медіа “Шепетівський BlCHИK”. 3 метою підтвердження зазначеної контактної інформації та iінформації щодо сфери нашої діяльності додаємо копію рвшення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 796 BlД 14.03.2024. В цьому також можна пересвідчитися у реєстрі суб’ектів у сфері медіа, розміщеному на сайті національної ради України з питань телебачення i радіомовлення за посиланням: https://webportal.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-divalnosti-u-sferi-telebachennya-i- radiomovlennya/. Електронна адреса [email protected] Не Належить Медіа “Шепетівські ВІСНИК

Автором публікаціі за посиланням https://www.shepetivka.org.ua/post-131677-petro- belz-wexler-group-bogdan-pukish-lyudy-viktora-medvedchuka-yak-zagroza-isnuvannyu- ukrayiny.html, спростування якоїВи вимагаєте, значиться особа на ім’я Василь Шевченко. Повідомлясмо, що в редакціі’ газети “Шепетівський ВІсник” не працює та ніколи не працював журналіст чи інша особа з таким прізвищем та іменем. Редакція також ніколи не розміщувала інформацію на замовлення такої особи та не володіє жодною додатковою інформацією щодо зазначеноі’ особи.

Також звертаєио вашу увагу на те, що домен https://www.shepetivka.org.u функціонує на WordPress.org, що є загальновідомою інтернетсистемою для вільного та безкоштовного (a6o з мінімальною оплатою) створення та розміщення у мережі інтернет сайтів будь-ктм та з будь-якого місця світу. За інформацісю, отриманою з мережі Інтернет, система WordPress розташована у Сполучених Штатах Америки. При цьому с українське представництво, веб-сайт якого доступний за адресою https://uk.wordpress.org/, але зворотній зв’язок на даному веб-сайті зосереджено на технічних acneкmax створення та функціонування веб-сайтів. На жаль, інших адрес, у тому числі, юридичних адрес або засобів зв язку нами не було знайдено. Також, на превеликий жаль, наявні у газети “Шenemiвський вісник” організаційнi, фінансові та технічні pecypcи не дозволяють забезпечити подальше юридичне вирішення цього питання, зокрема у вигляді, позову до осіб, що знаходяться за межамtі України.

Разом з тим доаодимо до Вашого відома, що редакція газети “Шепетівський Bісник” [email protected], що єдиною контакною інформацією на веб-сайті звернулася на електронну пошту https://www.shepetivka.org.ua, з вимогою видалити інформацію, розміщену за посиланням https://www.shepetivka.org.ua/379-2, що містить інформацію про газету “Шепетівський BlСНИК” Та дає підстави ототожнювати Веб-сайт https://www.shepetivka.org.ua з медіа “Шепетівський Вісник”, а також загалом припинити незаконне використання веб-сайтом https://www.shepetivka.org.ua назви “Шепетівський вісник” (копія додається).

Крім того повідомляємо, що Медіа “Шепетівський BlСНИК” звернулося (копія додається) Із відповідним повідомленням та проханям надати належні роз’яснення щодо ситуації, що склалася, зокрема щодо Вашого звернення, до Національної ради України питань телебачення i радіомовлення, яка відповідно до закону є органом державного регулювання діяльності у сфері медіа, а також органом нагляду (контролю) у цій сфері.

Тобто, невідомі особи невідомого походження використовують чужі сайти, можливо, особи причетними до російськоі’ федераціі; розповсюджують інформацію недостовірну та негативну, та інші юридичні та фізичні медіа pecypcи, не перевіряючи інформацію, посилаються на неі’ та продовжують розповсюджувати недостовірну та негативну інформацію без згоди особи про яку розповсюджують таку інформацію.

«Правда ІФ» зазначила, що дане інтернет видання не с автором розповсюдженої негативної та недостовірної інформації та вказало:

Щодо авторства, то в тексті вказано посилання на сайт, із якого під час моніторингу було зроблено рерайт на наш pecypc https://vgolos.ua/newsЛvudi-medvedchuka-vak-zagroza-isnuvannya-ukravini 1451865 html Враховуючи те, що інформація отримана із інтернет pecypcy без встановлення автора, який розповсюдив інформацію, не встановлено місце знаходження керівних органів інтернет видання, не встановлено наявність (відсутність) відповідних ліцензій, не встановлено та не перевірено наявність доказів щодо причетності Пукіша Богдана Степановича до колабораційної діяльності, до співпраці з Белзом та Медведчуком, не встановлено зайняття підприємницькою діяльністю та співпраці з даними особами, а тому вся недостовірна та негативна інформація, яка стосуеться Пукіша Богдана Степановича, підлягае спростуванню, в зв’язку з чим редакція інтернет видання «Правда ІФ» приносить щирі вибачення та зобов’язусться протягом 10 днів вилучити із інтернет мережі інформацію, яка була розміщена 24/09/2024 12:17 год. на сайті pravda.if.ua за посиланням https://pravda.if.ua/hto-z-prykarpatskyh-pidpryyemcziv-cherez-zvyazky-iz-medvedchukom-mozhe-zagrozhuvaty-naczionalnij-bezpeczi-ukrayiny/ під назвою «Хто з прикарпатських підприемців, через зв’язки із Медведчуком, може загрожувати національній безпеці України» – PRAVDA.IF.UA: Новини твого міста.

Щодо інформаціі, яка носить характер підбурювання до нанесення тілесних ушкоджень, а саме «через таких комерсантів у типу, як Белз i Пукіш, корумпованих силовиків та чиновників…може статися непоправне — народне судилище» «Правда ІФ» приймае до уваги наступну інформацію:

– на власника та акціонера BAT «Пресмаш» Пукіша Б.С. відбувся злочинний замах, що поставило під загрозу життя та здоров’я останнього.

20 лютого 2025 року о 20.15 год. особами в кількості двох чоловік було вчинено розбійний напад біля будинку за місцем проживання сім’ї Пукіш по вул.Джерельна, () з метою позбавлення Пукіша Б.С. та Пукіш Н.M. життя та здоров’я.

У здійсненні злочинного наміру з даного приводу перешкодив син Пукіша Б.С. та Пукіш Н.М., який перебував в транспортному засобі на задньому сидінні.

Працівники PУП використали наявні матеріали відеозйомки неподалік житла сім’ї Пукіш та встановили двох осіб, які приймали участь в розбійному нападі, отримали відомості про платіжні картки, яш розраховувалися особи в магазині, також встановили телефонний номер, за яким група осіб спілкувалася та планувала напад.

Також на відеозйомці відображена телефонна розмова одного із нападниківв з іншою невідомою особою, яш повідомили про те, що сім’я Пушш виїхала з роботи (вул.Автоливмашівська, ()) та скоро має бути на місці.

Зі слів сусідів та очевидців ми, потерпілі, дізналися, що невідомі особи планували напад та слідкували за нами близько трьох тижнів, використовуючи чорний автомобіль.



Даних інших причетних до замаху осіб до даного часу не затримано так як за сім’сю Пукіш Б.С. слідкували дві гpynи та на момент вчинення нападу вже здійснювали злочинні дії інші особи.

Hanaд на сім’ю Пукіш Б.С. вчинили виконавці …, 04.09.2005 р.н., а також …, 30.10.1999 р.н.

В результаті нападу із застосуванням сльозогінного газу, до Пукіш Б.М. та Пукіша Б.С. була застосована фізична сила та було пошкоджено ніс (перелом переносиці), пошкоджено шийні хребці та отримано інші тілесні ушкодження.

В зв’язку із нанесенням тілесних ушкоджень Пукішу Б.С., було перенесено тяжку хірургічну операцію, що різко підірвало здоров’я.

Під час досудового розслідування та пред’явлення підозри двом особам встановлено, що розбійний напад вчинено на замовлення, за що двос осіб отримали 4000 доларів США.

Станом на даний час виникас підозра, що ряд npomиnpaвниx дій, які вчинені відносно Пукіша Богдана Степановича, як акціонера, могли були вчинені в зв’язку із наявними публікаціями розміщених в інтернет pecypcax, де наявні велика кількість невідомих осіб, відомості приховані.

Також міг бути використаний розповсюджений в інтернет мережі заклик до фізичноі’розправи щодо Пукіша Богдана Степановича.

Вся недостовірна та негативна інформація, яка стосусться Пукіша Богдана Степановича, підлягас спростуванню, в зв’язку з чим редакція інтернет видання «Правда ІФ» приносить щирі вибачення та зобов’язусться протягом 10 днів вилучити із інтернет мережі інформацію, яка була розміщена 24/09/2024 12:17 год. на сайті pravda.if.ua за посиланням https://pravda.if.ua/hto-z-prykarpatskyh-pidpryyemcziv-cherez- zvyazky-iz-medvedchukom-mozhe-zagrozhuvaty-naczionalnij-bezpeczi-ukrayiny/

під назвою «Хто з прикарпатських підприемців, через зв’язки із Медведчуком, може загрожувати національній безпеці України» – PRAVDA.IF.UA: Новини твого міста.

В подальшому, редакція «Правда ІФ» зобов’язуеться не поєднувати Пукіша Богдана Степановича із Віктором Медведчуком, Петром Белзом, зобов’язуеться не розповсюджувати інформацію щодо здійснення Пукішем Богданом Степановичем господарської діяльності в інтересах осіб причетних до країни-агресора та розповсюджувати іншу негативну та недостовірну інформацію щодо Пукіша Богдана Степановича.