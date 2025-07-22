Пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків ракети на Городенківщині, допомагали гасити 40 односельців

Обірвані електричні проводи, пошкоджений паркан в одному господарстві та стодола, від якої після пожежі залишилася лише конструкція, — такі наслідки обстрілу армії РФ 21 липня в одному із сіл Городенківської громади, що на Івано-Франківщині.

Там впали уламки російської ракети, і після цього почалася пожежа. Займання до приїзду рятувальників почали гасити місцеві жителі.

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Докладніше про збитки у Городенківській громаді від російської атаки — у матеріалі Суспільного.

Стодола, яка згоріла через падіння уламків ракети РФ, 21 липня 2025 року, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Через ранковий обстріл у місцевої жительки Світлани Малої згоріла стодола. Поліція обгородила місце, де залишився уламок російської ракети, перекрила проїзд та прохід місцевим. Усіх людей за один кілометр від місця пожежі просили евакуюватися.

Жінка пригадує, що займання трапилося приблизно о 5:00. Полумʼя зі стодоли перекинулося на горіх, однак хату не зачепило.

Жителька Городенківської громади Світлана Мала. Суспільне Івано-Франківськ

“Як бабахнуло, я від того прокинулася, там — вогонь одразу. Ми всі повилітали й гасили пожежу водою з криниці, бо світло загасло. Вогонь сильним був, аж вище будівлі, вище дому”, — говорить Світлана Мала.

Іван Малий каже, що зранку збирався в лікарню. З вікна в коморі побачив вогонь. Спершу не повірив, що це можуть бути обстріли.

“О 5:00 стався вибух. Я думав, що то якісь бахури горіх підпалили. Побіг на город, глип — а то стодола горить. То і світла не стало. Я взяв відра і почав гасити, жінка подзвонила у пожежну. Гасили, як могли, так і рятувалися. Сусіди надійшли з того боку, а ми — з цього, добре, що вода була, я на полив зрихтував. Та й таке”, — каже чоловік.

Жительки Городенківської громади. Суспільне Івано-Франківськ

За його словами, до приїзду рятувальників гасити пожежу допомагали кілька десятків сусідів. Один з них — Василь. Він живе на сусідній вулиці.

“На телефон жінки подзвонили й сказали, що ви горите. Де ми горимо — ніхто не знає. Я вибіг на подвірʼя — ніде нічого. Нарешті невістка встала, каже, що це — вулиця навпроти. Все. Відро в руки, на “лісапет” і полетів допомагати, бо такий наш український народ, рятуємося, як можемо. Людей, які гасили пожежу, було 40, напевно”, — розповів Василь.

Іван Малий. Суспільне Івано-Франківськ

Андрій приїхав з іншого кінця села гасити пожежу одним із перших. Чоловік говорить, що після сигналу тривоги вже не спав. Коли почув про обстріли, вирішив їхати на допомогу сусідам.

“Почав шифер стріляти. Я поїхав подивитися туди, побачив пожежу і почав гасити. Вогонь був таким, що загасити самим було важко. До приїзду пожежників сусіди підносили воду, я виливав”, — каже Андрій.

Енергетики лагодять обірвані внаслідок атаки РФ дроти. Суспільне Івано-Франківськ

Місцеві, з якими кореспонденти Суспільного поспілкувалися, розповіли, що через обстріли у селі від ранку не було світла. Щоб відновити електропостачання, працювала бригада енергетиків.

“Та то три рази як бабахнуло. То ці всі дроти електричні на слупах, все гойдалося. То так “ходили” ці слупи, то таке було дуже страшне, дуже”, — говорить місцева жителька Галина Пулька.

Станом на 17:00 електропостачання у селі відновили, розповіла у коментарі Суспільному речниця “Прикарпаттяобленерго” Наталія Лещишин.