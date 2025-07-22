Бійці львівського батальйону виступили проти приєднання до франківської бригади ТрО

Військовослужбовці 215 батальйону львівської 125 бригади ТрО виступили проти приєднання їхнього підрозділу до івано-франківської 102 бригади ТрО імені полковника Дмитра Вітовського.
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Бійці сподіваються, що розголос допоможе військовому керівництву врахувати їхню позицію та не допустити необдуманих рішень, пише ZAXID.NET.
Про історію із 215 батальйоном написав у фейсбуці колишній військовослужбовець Артур Дронь. Йдеться про те, що батальйон вже понад рік прикомандирований до 102 івано-франківської бригади ТрО та виконує бойові завдання під її керівництвом. Зараз же в процесі реформування ЗСУ та створення корпусної системи управління постало питання, що керівництво 102 бригади хоче залишити 215 батальйон у складі своєї бригади, але бійці цього підрозділу проти такого розвитку подій. Вони хочуть залишитися у складі рідної 125 бригади.
«Якщо комбригу 102 бригади так хочеться посилити кимось свої позиції, то може одягти бронежилет і вирушити до своїх піхотинців. Він би не зле підняв хлопцям бойовий дух. А наш підрозділ прикомандирований до 102-ї та стоїть пліч-о-пліч з її солдатами вже більше року. Намагатись вирвати людей з батальйону чи батальйон з бригади, приєднати до свого підрозділу бійців іншого в цій ситуації – це зневага і до чужих військовослужбовців, і до своїх. Бо поки солдати 102 бригади героїчно захищають нас із вами, командування грається у рабовласників», – написав Артур Дронь.
З його слів, його колишні побратими із 215 батальйону не відмовляються виконувати бойові завдання, не просять забрати їх з лінії фронту, а лише вимагають залишити їх у складі львівської 125 бригади ТрО.
«Вони лиш хочуть продовжувати воювати в складі підрозділу, який свого часу створили, з яким пройшли передові позиції в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, в якому знаходили і втрачали побратимів», – підкреслив Артур Дронь.
Таку ж позицію ZAXID.NET підтвердив діючий військовослужбовець 215 батальйону Ярослав.
«Ми стомилися від того, що 102 бригада використовує нас як затичку у всіх своїх про*обах», – каже військовослубовець. З його слів, бійців підрозділу турбує подальша доля, тому вони вимагають не допустити ухвалення рішень без врахування їхньої думки.
«Нас ніхто не питає. Ми прийшли як добровольці і продовжуємо нести службу. За 3,5 року війни залишився кістяк, який хоче залишитися у складі 125 бригади», – наголосив Ярослав. Він додав, що такою є загальна позиція 215 батальйону.