На Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив дружину і себе

Подія сталася 19 липня близько 21:30 у селі Шубків. 44-річний місцевий житель автомобілем «ВАЗ 2107» забрав із роботи свою дружину.

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Дорогою керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль, жінку й себе бензином та підпалив, пише Правда.

Постраждала вибралася із автомобіля та загасила полум’я, вскочивши у калюжу. Далі вона ще зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчани та викликали швидку.

Медики діагностували у потерпілої 70% опіків тіла та госпіталізували до реанімації.

44-річного чоловіка також доставили до лікарні, однак він помер.