ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив дружину і себе
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив дружину і себе

Автор: Олег Мамчур
22/07/2025 18:01
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Подія сталася 19 липня близько 21:30 у селі Шубків. 44-річний місцевий житель автомобілем «ВАЗ 2107» забрав із роботи свою дружину.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Дорогою керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль, жінку й себе бензином та підпалив, пише Правда.

Постраждала вибралася із автомобіля та загасила полум’я, вскочивши у калюжу. Далі вона ще зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчани та викликали швидку.

Медики діагностували у потерпілої 70% опіків тіла та госпіталізували до реанімації.

44-річного чоловіка також доставили до лікарні, однак він помер.