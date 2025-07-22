Кімакович: “Укриття в освітніх закладах – це не просто приміщення”

Сьогодні, під час наради голови обласної державної адміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про стан укритті в закладах освіти говорив керівник департаменту освіти і науки Віктор Кімакович, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Чиновник розповів, що заклади освіти готуються до нового навчального року, а в останні роки така підготовка включає в себе і готовність укриттів.

«Хочу наголосити, що укриття в освітніх закладах – це не просто приміщення, там також знаходяться парти, де є можливість проводити навчальний процес. Не в усіх закладах, але ми проводимо там навчальний процес, щоб зменшити освітні втрати, але наголошую: там повинні бути всі необхідні речі – аптечки, питна вода, засоби гігієни, вогнегасники і засоби пожежогасіння, все, що потрібне для довготривалого перебування в укриттях», – сказав Віктор Кімакович.

Світлана Онищук наголосила, що потрібно оновити всі таблички, вказівники, а на початку навчального року обов’язково провести навчання дітей до оперативного сходження в укриття, щоб це було відпрацьовано на механічному рівні.