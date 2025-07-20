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Помер відомий франківський медіахудожник Денис Овчар
Диван на коліщатках в темній вітальні

Помер відомий франківський медіахудожник Денис Овчар

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 14:24
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У неділю, 20 липня, стало відомо про смерть франківського митця, медіахудожника, віджея, 3D-дизайнера Дениса Овчара

Трагічну новину повідомив засновник мистецького простору Підземний Перехід «Ваґабундо» Ростислав Шпук, передає Правда ІФ

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“Шо за проклятий рік. Прощавай, друже Denys Ovchar…”, – написав Ростислав Шпук у фейсбуці.

Денис Овчар помер внаслідок інфаркту.

Помер Денис Овчар

Денис Овчар за створеними 3D-мапами Івано-Франківська, гігантськими панорамами, медіаінсталяціями до Дня міста, розробкою медіасценографії до вистави Івано-Франківського академічного драматичного театру «Оскар і рожева пані», колабораціями з творчою лабораторією «Арт-Поле», Юрієм Андруховичем тощо, зазначає Курс