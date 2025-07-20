У Франківську вшанували пам’ять Ірини Фаріон

В Івано-Франківську відбулися заходи вшанування пам’яті убитої мовознавиці Ірини Фаріон після першої річниці її трагічної загибелі.

Очільник міста Руслан Марцінків взяв участь у церемонії пам’яті та поділився спогадами про дружні стосунки з відомою дослідницею української мови, передає Правда ІФ з посиланням на Версії

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“Вшанували пам’ять Ірини Фаріон, з якою я товаришував”, — написав Руслан Марцінків.

Міський голова відзначив особливості характеру та діяльності мовознавиці. За його словами, Ірина Фаріон була великою людиною, яка дуже любила Україну. Її головним завданням став захист та відстоювання рідної української мови.

Руслан Марцінків підкреслив силу слова мовознавиці в боротьбі за українські цінності. Мер порівняв її висловлювання зі зброєю через їх вплив на суспільство.

“Її слово було зброєю”, — сказав міський голова про Ірину Фаріон.

Марцінків відзначив безстрашність позиції мовознавиці в публічних виступах та науковій діяльності. За його словами, голос Ірини Фаріон звучав без страху протягом усього життя.

“Її голос звучав без страху і звучатиме далі у нашій пам’яті й боротьбі за Україну”, — йдеться у повідомленні мера.

Церемонія вшанування відбулася в храмі пророка Іллі, де громада помолилася за спокій душі мовознавиці. Руслан Марцінків підкреслив особливе значення цього релігійного закладу для підтримки українських військових.

Мер розповів про особливе значення храму пророка Іллі для підтримки українських військових. У цьому релігійному закладі збирають допомогу для батальйону “Сила Свободи”.

Руслан Марцінків згадав трагічну сторінку сімейної історії Ірини Фаріон. У батальйоні “Сила Свободи” загинув зять мовознавиці, чоловік її доньки Софії.

Міський голова висловив вшанування всім загиблим захисникам України. Марцінків підкреслив важливість пам’яті про героїв, які віддали життя за свободу країни.

“Вічна пам’ять всім Героям, які віддали своє життя за нашу волю”, — написав мер Івано-Франківська.

Ірина Фаріон була відомою українською мовознавицею, громадською діячкою та політиком. Вона активно займалася дослідженням української мови та захистом її статусу в суспільстві.

Мовознавиця отримала широке визнання за свою наукову діяльність та принципову позицію щодо мовних питань. Ірина Фаріон неодноразово виступала з публічними заявами на захист української мови.