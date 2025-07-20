У Зарваниці погасили поштову марку присвячену 160-річниці народження Андрея Шептицького ФОТО

Сьогодні, 20 липня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося урочисте погашення поштової марки, присвячене 160-й річниці від дня народження слуги Божого митрополита Андрея Шептицького.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на УГКЦ

В урочистому заході зокрема взяли участь: Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас та митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.

З нагоди ювілею «Козацька пошта» випустила пам’ятний конверт, спеціальну поштову марку та листівку-ікону з надрукованою Молитвою митрополита за Україну. Художнє оформлення виконав тернопільський митець Ігор Зелінко за підтримки мецената п. Володимира Болєщука. Тернопільські художники Олег і Наталя Кіналі створили ілюстрації до кожного конверта та описали їх.

Загалом виготовлено дев’ять марок, об’єднаних спільною тематикою, що ілюструє різні місця і події з життя митрополита Андрея Шептицького.

Координатор заходу, отець Андрій Готвера, зазначив: «Сьогодні ми провели перше урочисте погашення марки та конверта. Наступні події заплановані в Теребовлі. Вони приурочені до з’їзду УМХ, який свого часу благословив митрополит Шептицький. Далі, 29 липня, у день народження митрополита, відзначення відбудеться у Прилбичах, на його батьківщині, а також у соборі Святого Юра у Львові, де поховані його останки, та в Музеї митрополита Шептицького. Урочистості заплановані також у Бережанах, у Бучачі — у колегіумі отців василіан, де 1 вересня відбудеться відкритий урок про митрополита Шептицького, під час якого також буде здійснено погашення марки. Завершиться серія подій у Тернополі, у приміщенні Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, де встановлено один із перших в Україні постаментів митрополиту».

Священник наголосив на важливості глибшого вивчення постаті митрополита Шептицького в сучасному суспільстві: «На жаль, постать митрополита Андрея і досі залишається недостатньо вивченою і належно не оціненою. Сьогодні ми намагаємося змінити це — через видання книжок, проведення наукових конференцій, культурних ініціатив. Це допомагає краще пізнати Шептицького як духовного лідера нації, інтелектуала, мецената, який підтримував українських митців, письменників і науковців».

Священник також згадав про духовну спадщину митрополита, зокрема про послання «Як будувати рідну хату»: «Цей документ і сьогодні залишається актуальним. Він допомагає зрозуміти, що будувати рідну хату — означає будувати незалежну, духовно багату Україну. Ця книжка має стати настільною для кожного українця, особливо для молоді, щоб ми усвідомили: нашу державу, нашу хату — треба будувати».