Житель Снятинщини заплатить штраф за те, що побудував гараж не на своїй ділянці

Тисменицький районний суд виніс вирок 17 липня уродженцю села Джурів Снятинського району за незаконне будівництво на чужій земельній ділянці.

Засуджений заплатить штраф – 17 тис грн, пише Правда ІФ з посиланням на Репортер.

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Як йдеться у вироку суду, обвинувачений мав у своїй власності третину квартири, де мешкав разом із сім’єю. У серпні 2019 року він почав самовільно будувати на ділянці, неподалік свого дому. Там він планував звести гараж.

Протягом серпня-жовтня він збудував приміщення із бетонним фундаментом, гаражного типу, площею 30 кв. м, із бетонним майданчиком площею 09 кв. м, що прилягає до вказаного приміщення, на самовільно зайнятій ним земельній ділянці. У подальшому використовував вказане приміщення для власних господарських потреб.

Як пояснив чоловік у суді, він мешкав у службовій квартирі, а у 2012 році отримав дозвіл на її приватизацію. Разом з житлом, він хотів приватизувати і змелеьну ділянку. Органи місцевого самоврядування йому відмовили, тож він почав будувати без дозволу.

У суді чоловік розкаявся та визнав свою вину. Суд визнав його винним і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000