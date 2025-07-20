У Карпатському університеті розвивають програму з вивчення чеської мови та літератури

Освітня програма «Чеська мова і література» у Карпатському національному університеті ім. В. Стефаника пропонує студентам поглиблене вивчення мови, літератури та сучасних методик викладання з можливістю міжнародних стажувань у Чехії.

У Карпатському університеті ім. В. Стефаника діє програма з вивчення чеської мови та літератури, яка поєднує філологічну підготовку, практику перекладу та можливості академічної мобільності за кордоном. Студенти отримують знання від викладачів, які проходять підвищення кваліфікації у провідних закордонних університетах, передає Правда ІФ з покликанням на Версії

Викладачка чеської мови Ольга Полько здобула державну стипендію, надану Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки. У липні та серпні вона проходить інтенсивне навчання в Університеті Палацького в Оломоуці, який є одним із найстаріших вищих навчальних закладів Чехії.

“Отримана стипендія дозволяє викладачці пройти курси з перекладу та сучасних методик викладання чеської мови в Університеті Палацького”, — йдеться в інформації про стажування на сторінці університету.

Участь викладачів у міжнародних програмах сприяє підвищенню рівня викладання та впровадженню сучасних освітніх стандартів. Це забезпечує студентам доступ до новітніх методик і досвіду, отриманого в одному з провідних європейських університетів.

Програма «Чеська мова і література» передбачає глибоке вивчення мови та класичної і сучасної чеської літератури, а також практичну підготовку з перекладу. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних стажуваннях і програмах обміну, що дозволяє їм вдосконалити мовні навички безпосередньо в Чехії.

“Богемістика у Карпатському університеті включає інтенсивне вивчення мови, перекладацьку практику, стажування та академічну мобільність у Чехії”, — йдеться в описі освітньої програми.

Студенти, які обирають цю спеціальність, отримують підготовку, спрямовану на подальшу роботу в галузі перекладу, викладання, культурного співробітництва чи міжнародних проєктів. Навчання у програмі допомагає опанувати мову на високому рівні та ознайомитися з культурою й традиціями Чехії.

Освітня програма орієнтована на тих, хто прагне отримати конкурентні знання, що відкривають доступ до можливостей у країнах Центральної Європи. Завдяки співпраці університету з чеськими партнерами студенти можуть проходити практику в закордонних закладах і вдосконалювати фахові навички у реальних умовах.