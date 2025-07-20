В Медичному університеті створять Центр трансферу технологій

Івано-Франківський національний медичний університет повідомив про створення Центру трансферу технологій – унікального простору, де наукові розробки стануть частиною реальних медичних, фармацевтичних та біотехнологічних рішень, передає Правда ІФ посиланням на пресслужбу університету.

Даний “Центр” має стати ефективною інституційною платформою для впровадження медичних і освітніх інновацій, розроблених науковцями університету, у практику медичних установ, фармацевтичних компаній, бізнесу та закладів освіти.

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“Наша мета – перетворювати наукові ідеї на практичні рішення для лікарів і пацієнтів, стимулювати створення стартапів та впровадження нових медичних технологій, а також будувати міцні партнерства з бізнесом та міжнародними фондами”, – йдеться в повідомленні.

Центр трансферу технологій працюватиме у таких напрямках:

захист інтелектуальної власності та патентування розробок;

комерціалізація наукових результатів;

навчання науковців інноваційній діяльності та підприємництву;

пошук партнерів серед бізнесу та міжнародних організацій;

створення стартапів на основі розробок науковців ІФНМУ.

“Ми впевнені, що спільними зусиллями з нашими науковцями, студентами та партнерами зможемо створювати інновації, які рятують життя”, – зазначили в ІФНМУ.

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