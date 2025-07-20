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В Медичному університеті створять Центр трансферу технологій
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Медичному університеті створять Центр трансферу технологій

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 12:46
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Івано-Франківський національний медичний університет повідомив про створення Центру трансферу технологій – унікального простору, де наукові розробки стануть частиною реальних медичних, фармацевтичних та біотехнологічних рішень, передає Правда ІФ посиланням на пресслужбу університету.

Даний “Центр” має стати ефективною інституційною платформою для впровадження медичних і освітніх інновацій, розроблених науковцями університету, у практику медичних установ, фармацевтичних компаній, бізнесу та закладів освіти.

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“Наша мета – перетворювати наукові ідеї на практичні рішення для лікарів і пацієнтів, стимулювати створення стартапів та впровадження нових медичних технологій, а також будувати міцні партнерства з бізнесом та міжнародними фондами”, – йдеться в повідомленні.

Центр трансферу технологій працюватиме у таких напрямках:

  • захист інтелектуальної власності та патентування розробок;
  • комерціалізація наукових результатів;
  • навчання науковців інноваційній діяльності та підприємництву;
  • пошук партнерів серед бізнесу та міжнародних організацій;
  • створення стартапів на основі розробок науковців ІФНМУ.

“Ми впевнені, що спільними зусиллями з нашими науковцями, студентами та партнерами зможемо створювати інновації, які рятують життя”, – зазначили в ІФНМУ.

Завдання:

  1. Ідентифікація, оцінка та відбір перспективних наукових розробок університету з потенціалом комерціалізації.
  2. Забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених науковцями університету.
  3. Розробка та реалізація стратегій комерціалізації наукових розробок.
  4. Сприяння створенню стартапів та спін-офф компаній на базі університетських розробок.
  5. Налагодження партнерських зв’язків з бізнесом, інвесторами, іншими науковими установами, освітніми та медичними закладами.
  6. Просування інноваційних розробок університету на національному та міжнародному ринках.
  7. Залучення інвестицій для розвитку та впровадження університетських інновацій.
  8. Формування інноваційної екосистеми університету.