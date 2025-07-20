В Медичному університеті створять Центр трансферу технологій

Івано-Франківський національний медичний університет повідомив про створення Центру трансферу технологій – унікального простору, де наукові розробки стануть частиною реальних медичних, фармацевтичних та біотехнологічних рішень, передає Правда ІФ посиланням на пресслужбу університету.
Даний “Центр” має стати ефективною інституційною платформою для впровадження медичних і освітніх інновацій, розроблених науковцями університету, у практику медичних установ, фармацевтичних компаній, бізнесу та закладів освіти.
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“Наша мета – перетворювати наукові ідеї на практичні рішення для лікарів і пацієнтів, стимулювати створення стартапів та впровадження нових медичних технологій, а також будувати міцні партнерства з бізнесом та міжнародними фондами”, – йдеться в повідомленні.
Центр трансферу технологій працюватиме у таких напрямках:
- захист інтелектуальної власності та патентування розробок;
- комерціалізація наукових результатів;
- навчання науковців інноваційній діяльності та підприємництву;
- пошук партнерів серед бізнесу та міжнародних організацій;
- створення стартапів на основі розробок науковців ІФНМУ.
“Ми впевнені, що спільними зусиллями з нашими науковцями, студентами та партнерами зможемо створювати інновації, які рятують життя”, – зазначили в ІФНМУ.
Завдання:
- Ідентифікація, оцінка та відбір перспективних наукових розробок університету з потенціалом комерціалізації.
- Забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених науковцями університету.
- Розробка та реалізація стратегій комерціалізації наукових розробок.
- Сприяння створенню стартапів та спін-офф компаній на базі університетських розробок.
- Налагодження партнерських зв’язків з бізнесом, інвесторами, іншими науковими установами, освітніми та медичними закладами.
- Просування інноваційних розробок університету на національному та міжнародному ринках.
- Залучення інвестицій для розвитку та впровадження університетських інновацій.
- Формування інноваційної екосистеми університету.