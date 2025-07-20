У п’ятьох громадах Прикарпаття створять ЦНАПи

Гвіздецька, Дубівська, Єзупільська, Пасічнянська та Чернелицька громади Прикарпаття стали переможницями конкурсного відбору програми Polaris за напрямом «Підтримка доступності адміністративних послуг».

В цих громадах невдовзі буде створено сучасні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), передає Правда ІФ з посиланням на результати конкурсу.

Дані прикарпатські громади отримають комплексну підтримку – інституційну, консультаційну, навчальну та матеріальну – для створення або розвитку своїх ЦНАПів.

У конкурсі взяли участь 224 громади з 20 областей України. Експерти програми Polaris у координації з Міністерством цифрової трансформації України обрали 35 громад-партнерок: 14 – на створення ЦНАП, 6 – на розвиток ЦНАП і 15 – на організацію виїзного (мобільного) надання послуг.

Ключовими критеріями для відбору стали готовність громад до створення ЦНАП, наявність або можливість підготувати приміщення, кадрова спроможність, а також прагнення інтегрувати базові послуги, як-от реєстрація актів цивільного стану, соціальні та земельні послуги.