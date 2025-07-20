Вояк прикарпатської “десятки” взяв у полон голими руками озброєного росіянина ВІДЕО

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Вояк мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Юрій взяв у полон голими руками у своєму окопі озброєного російського окупанта

Відео з розповіддю воїна опублікували на YouTube військового формування, передає правда ІФ

Напередодні у Юрія на позиції розбили Starlink. Тож воїн десятки вирішив піти на сусідню, щоб зателефонувати до своїх побратимів.

“Йду окопом, а в нас окоп накритий, там темно, і тіло копошиться. Я до нього: стоять, бояться, хто такий, іди сюди. Я — такий-то, з такої бригади, їхав на мотоциклі з Білогорівського лісу, на “еспешки”. — Ближче підходжу, ліхтариком — стоїть тєло смугляве, бородате, перелякане. Бачу: на бронежилеті — стрейч червоний. О, іди сюди. Нагло питаю: жить хочеш? — Хочу. — Ну, здавайся в полон. Він спочатку не зрозумів. Підняв руки: “Здаюсь”, — розповідає український піхотинець.

У Юрія зброї не було — не сподівався, що в окоп зайде ворог

“Ніхто ж не чекав, що він попаде до нас. Забрав автомат, забрав гранати, відстебнув магазин, подивився: патрони є. Кажу: пішли до наших хлопців. Заведуть тебе, де тримають військовополонених, і потім поміняють на наших хлопців, які у вас в полоні. Все. Він пішов”, — продовжує військовослужбовець 10 бригади.

За його словами, окупант їхав мотоциклом й натрапив на міну.

“Мотоцикл — вщент, його в корчі скинуло. Потім його ще “скидами” наші хлопці ганяли. Потім, каже, стало так все одно, що йшов дорогою і через “еспешку” заліз в наш окоп. Там я його і зловив. Він був просто сильно переляканий або ще не зрозумів, що сталося. Він же ж думав, що на свою “еспешку” прийшов, а тут — опа”, — каже Юрій.

Вояк додає, що росіяни потрохи починають розуміти ситуацію на фронті: “скільки не посилай — всіх перемелюють”.