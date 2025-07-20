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Сили оборони України знищили понад 1000 російських окупантів: Втрати ворога
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Сили оборони України знищили понад 1000 російських окупантів: Втрати ворога

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 09:52
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 р. по 20.07.25 р., передає Правда ІФ

Втрати російських окупантів:

  • особового складу / personnel – близько / about 1041990 (+1040) осіб / persons
  • танків / tanks – 11035 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23021 (+9) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30583 (+52) од
  • РСЗВ / MLRS – 1443 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1198 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 46982 (+270)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3515 (+23)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 55727 (+121)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3932 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

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