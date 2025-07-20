ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ВІДЕО: Як Усик відправив Дюбуа в нокаут у бою за титул абсолютного чемпіона
Диван на коліщатках в темній вітальні

ВІДЕО: Як Усик відправив Дюбуа в нокаут у бою за титул абсолютного чемпіона

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 09:11
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні


Ввечері 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні «Вемблі» в Англії пройшло велике шоу боксу з поєдинком за абсолют, пише Правда ІФ

Головною подією вечора став бій-реванш: Олександр Усик (Україна) – Даніель Дюбуа (Велика Британія).

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Український боксер Олександр Усик у п’ятому раунді завершив бій достроково. Спочатку Олександр відправив Даніеля в нокдаун, а пізніше поставив крапку у поєдинку – це нокаут!

“Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну! Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну! Слава Україні!” — Олександр Усик.

Олександра втретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу. Двічі у хевівейті.

ВІДЕО: Як Усик відправив Дюбуа в нокаут у бою реванші за титул абсолютного чемпіона