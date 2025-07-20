ВІДЕО: Як Усик відправив Дюбуа в нокаут у бою за титул абсолютного чемпіона



Ввечері 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні «Вемблі» в Англії пройшло велике шоу боксу з поєдинком за абсолют, пише Правда ІФ

Головною подією вечора став бій-реванш: Олександр Усик (Україна) – Даніель Дюбуа (Велика Британія).

Український боксер Олександр Усик у п’ятому раунді завершив бій достроково. Спочатку Олександр відправив Даніеля в нокдаун, а пізніше поставив крапку у поєдинку – це нокаут!

“Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну! Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну! Слава Україні!” — Олександр Усик.

Олександра втретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу. Двічі у хевівейті.

ВІДЕО: Як Усик відправив Дюбуа в нокаут у бою реванші за титул абсолютного чемпіона