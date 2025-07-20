Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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20 липня – 85 років від дня народження Йосипа Кащишина (1940-2009) педагога і дослідника, уродженця с. Середнє Калуського району (нині Войнилівської селищної територіальної громади Калуського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.