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Якою буде погода на Прикарпатті 20 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 20 липня

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 08:07
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Прогноз погоди на неділю, 20 липня 2025 року, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По місту Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Помірний короткочасний дощ, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря по місту: вночі 15-17°, вдень 23-25°. По області:вночі 13-18°, вдень 20-25°. У високогір’ї Карпат: вночі 8-13°, вдень 14-19°.