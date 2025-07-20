Якою буде погода на Прикарпатті 20 липня

Прогноз погоди на неділю, 20 липня 2025 року, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По місту Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Помірний короткочасний дощ, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по місту: вночі 15-17°, вдень 23-25°. По області:вночі 13-18°, вдень 20-25°. У високогір’ї Карпат: вночі 8-13°, вдень 14-19°.