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Долинський “Нафтовик” дізнався суперника у Кубку України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Долинський “Нафтовик” дізнався суперника у Кубку України

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 22:20
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В Будинку футболу відбулося жеребкування нового кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу.

Свого суперника на даній стадії змагань отримав і фіналіст Кубка Івано-Франківської області минулого сезону долинський “Нафтовик”, передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на  Ратуша.

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Підопічні Михайла Басараба зіграють проти володаря кубка Львівщини “Гірника” з Новояворівська.

Матч відбудеться 9 або 10 серпня на Львівщині. Переможець пари вийде до 1/32 фіналу турніру.

Всі пари Кваліфікаційного етапу Кубка України:

Розклад кваліфікаційного раунду кубка України 2025/2026
Жеребкування Кубок України