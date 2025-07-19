Долинський “Нафтовик” дізнався суперника у Кубку України

В Будинку футболу відбулося жеребкування нового кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу.
Свого суперника на даній стадії змагань отримав і фіналіст Кубка Івано-Франківської області минулого сезону долинський “Нафтовик”, передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на Ратуша.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Підопічні Михайла Басараба зіграють проти володаря кубка Львівщини “Гірника” з Новояворівська.
Матч відбудеться 9 або 10 серпня на Львівщині. Переможець пари вийде до 1/32 фіналу турніру.