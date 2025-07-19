Долинський “Нафтовик” дізнався суперника у Кубку України

В Будинку футболу відбулося жеребкування нового кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу.

Свого суперника на даній стадії змагань отримав і фіналіст Кубка Івано-Франківської області минулого сезону долинський “Нафтовик”, передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на Ратуша.

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Підопічні Михайла Басараба зіграють проти володаря кубка Львівщини “Гірника” з Новояворівська.

Матч відбудеться 9 або 10 серпня на Львівщині. Переможець пари вийде до 1/32 фіналу турніру.

Всі пари Кваліфікаційного етапу Кубка України: