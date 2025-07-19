ТОП 10 гойдалок в Карпатах

Українські Карпати – це не лише мальовничі пейзажі, цілюще повітря та колоритні села. Це ще й місце сили, де можна випробувати себе та отримати заряд адреналіну.

Один і способів – погойдатись вище хмар чи над карпатськими урвищами. Високогірні велетенські гойдалки останнім часом стали справжнім магнітом для туристів, передає правда ІФ з посиланням на МапаКосів

Високогірні гойдалки в Карпатах – це унікальний досвід, який поєднує в собі красу природи, екстрим та незабутні емоції. На Прикарпатті ви знайдете гойдалки на будь-який смак – від романтичних місць до справжніх випробувань для сміливців. Тож обирайте маршрут, беріть рюкзак і вирушайте за новими враженнями в чарівні Карпати!

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Гойдалки в Карпатах

Незвичайна гойдалка у Снідавці

У селі Снідавка відбулося відкриття нової відпочинкової локації за сприянням фермерського господарства ”Ігрець”. Облаштування на полонині Ігрець такого формату відпочинкових зон та об’єктів відіграє важливе значення для розвитку Косівської громади. По-перше, відновлення вівчарства передбачає збільшення поголів’я овець та розвиток галузі в цілому, що може включати в себе поліпшення умов утримання, розширення пасовищ, розвиток переробної інфраструктури та просування продукції вівчарства на ринку, збільшення зайнятості населення. По-друге, такі відпочинкові локації приваблюватимуть туристів, що може стати потужним стимулом для збереження місцевих традицій та ремесел. По-третє, туристична атракція приваблюватиме не лише туристів, а й потенційних інвесторів та сприятиме розвитку громади.

Тут можна покататись верхи на конях, сфотографуватись з овечками та просто насолодитися місцевими краєвидами. Незвичайна гойдалка, що обертається навколо своєї осі – ідеально для тих, хто любить гострі відчуття. Неймовірна природа, свіже гірське повітря – усе це про полонину Ігрець. Це місце, де можна поринути у світ дивовижної краси та отримати незабутні враження. Поряд також можна побачити: Терношорська Лада, оглядовий майданчик – статуя Ісуса Христа, а також сироварню Далекі гори.

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Карпатська гойдалка в Космачі

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Гойдалка знаходиться на горі Сиглін, що в Космачі. находиться гойдалка на висоті 857 метрів над рівнем моря. Одразу поруч місцеві випасають корів, і коровки своїми дзвониками, ніби грають якусь карпатську мелодію, додають колориту цій місцині. З гойдалки відкривається просто фантастичний панорамний краєвид на інші карпатські хребти.

І найважливіше, вхід сюди безкоштовний і немає людей. Вам просто доведеться подолати підйом, який займе приблизно 1.5 години (2 км) від місця висадки автомобілем або 3 км від центру Космача. А на вершині вас зустрінуть також маленька капличка та велетенське старе самотнє дерево.

На шляху до гойдалки ви не залишите непомічену красу тамтешнього лісу. В певний момент натрапите на “вкрите” великими кам’яними брилами місце, наче як метеорити, які впали там мільйони років тому, та поросли навколо рослинністю. До речі, дослідники вважають, що ці каменюки були місцем древнього календарного святилища.

Велетенська дерев’яна гойдалка на горі Сиглін, що в Космачі, збудована на висоті 857 метрів над рівнем моря. З неї відкривається неповторна панорама на Космач та карпатські вершини. Неподалік, на Ведмежому присілку є ще одна гойдалка з краєвидом на Карпати. Гойдалки періодично ламаються, але місцеві майстри приводять їх до ладу. А безпосередньо біля центральної дороги, під вершиною Гаршиця, є оновлений оглядовий майданчик, звідки відкривається чудова панорама на село Космач та на його численні присілки.

Протягом усього маршруту ви будете іти на добре витоптаній течіями, транспортом та місцевими людьми стежкою, яка ще й промаркована жовто-білими смугами на деревах. Це означає, що ви на правильному шляху. Якщо направляєтесь туди машиною, то рекомендуємо їхати в Космач через с. Яблунів, адже нещодавно там постелили новий асфальт і дорога в ідеальному стані.

Гойдалка на полонині Росохата в Шешорах

Полонина (від прасл. polnina «безліса рівнина в горах»— безліса ділянка верхнього поясу Українських Карпат, що використовується як пасовисько та для сінокосу. Назва «полонина» місцевого походження, що у гуцулів, бойків означає гірські поверхні, поверхні гірських пасовищ вище від верхньої межі лісу.

Автентична деревяна «колиба», в якій і розташована сироварня, знаходиться на полонині Росохата біля села Шешори Косівської ОТГ. Вона цікава тим, що майже кожен бажаючий невіддаляючись від цивілізації та дороги зможе побачити як справжні гуцули, які в сезон живуть і працюють на полонині майже 6 місяців, ще дідівськими методами готують сир, масло, вурду та бринзу.

В період випасання худоби на полонині в колибі, вас радо зустріне досвідчений, поважний ватаг Кравчук Василь Миколайович. У спілкуванні з ним можна дізнатись про те, як виготовляють бринзу, будз, вурду, а за бажанням, скуштувати полонинської сирно-молочної продукції та спільно приготувати гуцульський бануш.

Мандрівка еколого-пізнавальною стежкою “На Росохату” — це захоплююча подорож у казковий світ різноманіття природи, у світ легенд, традицій, звичаїв та побуту гуцульського краю. Стежка промаркована. На маршруті встановлені малі архітектурні форми, облаштовані місця відпочинку.

Еколого-пізнавальна стежка “На Росохату” прокладена живописним мальовничим куточком Шешорського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП “Гуцульщина”. Вона бере початок від центральної дороги с. Шешори (уч. Царина). Маршрут пролягає через заповідну річку Пістинька до печери Довбуша. Довжина маршруту — 860 м. н. р. м Тривалість переходу — 1 год.

Гірська гойдалка в селі Прокурава

Гірська гойдалка в селі Прокураві, прикрашена синьо-жовтим та червоно-чорним прапорами – це місце, де можна відчути справжній дух Карпат. «Сидячи на гойдалці, можна відчути, як під ногами просторіють гірські долини, а вітер ніжно обіймає обличчя. Це місце, де можна на мить забути про повсякденні турботи та зануритися в світ природи, де кожен може відчути себе частиною чогось великого та вічного», – так описують гірську гойдалку місцеві.

Село Прокурава розташоване серед прекрасних природних гірських верхів. Тут дуже привабливі краєвиди для прогульківців. Коли йдеться на такі верхи, як Віпчина, Геґа, Скилич, а також долиною Пістинки та впадаючої до неї Брустурки, то перед зором мандрівника відкриваються прекрасні краєвиди. Найкраще з села йти на Тарницю і Сигленин. Коли йдеться на Сигленин (858 м), то від сільської церкви туди буде приблизно три км віддалі. Покривається ця віддаль за яких — одну з чвертю години. Ця дорога провадить через полонину тієї самої назви. Звідси відкривається чудовий краєвид долинки Пістинки і її допливів: Ставника, який випливає з-під Грагіту; і Брустурки, з розташованими в їх долинах селами і присілками, як Космачем, Завоєлом під Ґрагітом і Ставником, а понижче — у Брустуровах. Цей чудовий краєвид замикає на західній-півночі пасмо Гордийське, що від високої Лисини Космацької по Велику Рокиту.

Дерев’яна хіталка на горі Біла Кобила

Гойдалка в обіймах гір – так називають дерев’яну хіталку біля озера на горі Біла Кобила на Верховинщині. Біла Кобила – це досить масивна гора у формі короткого хребта. Вершина вкрита полонинами, на одній і з яких спорудили невисоку дерев’яну гойдалку з неймовірною панорамою на Карпати.

Гора Біла Кобила (1477 м.) — третя по висоті вершина Покутсько-Буковинських Карпат, після вершин Ротило (1483 м.) та Хорде (1479 м.). Розташована в межах Верховинського району Івано-Франківської області. Вершина майже плоска, але зі стрімкими схилами, місцями заросла низькорослим смерековим лісом. У центральній частині Білої Кобили є сідловина, вкрита кам’яними розсипами (греготами), яка надає їй форми кінського тулуба і навесні довго залишається вкритою снігом. Звідси і походить назва гори. З вершини також добре видно «кінський хвіст» — нагромадження кам’яних брил, які, за легендою, приховують під собою могилу найвидатнішого карпатського опришка — Олекси Довбуша. Дуже добре видно з гори і Чорногірський хребет.

Велика гуцульська гойдалка у Бережниці

У селі Бережниця гуцульську гойдалку встановили на висоті майже 1 500 м над рівнем моря. Атракцію розмістили на вершині гори Бенджола. Дістатись туди можна, подолавши 9 кілометрів пішки. Гуцульську гойдалку на висоті майже 1 500 метрів над рівнем моря встановили для туристів мешканці села Бережниці, що в Карпатських горах. Велика гуцульська гойдалка – це нова атракція на Верховинщині. Гойдалку спорудили місцеві жителі села Бережниці на вершині гори Бенджола, що сягає орієнтовно 1 500 м над рівнем моря

Дістатися до гойдалки туристи можуть пішим маршрутом або взявши участь у джипінг-турі, який розробили у Верховині. Організатори стверджують, що нова атракція не залишить байдужими ані екстремалів, ані людей, які бояться висоти. Дорогою до гойдалки туристи можуть посмакувати гуцульськими стравами. На цьому маршруті вже споруджують чани та колиби, які запрацюють найближчим часом.

Сімейна гойдалка в селі Бистрець

Велику металічну гойдалку, на якій одночасно може гойдатись вся сім’я, встановили на горі Дитул на висоті 1111 метрів над рівнем моря в селі Бистрець. Це місце, де збережена правдива гуцульська автентика. Неподалік на високогірній полонині Гаджина випасаються великі череди корів, отари овець та збережено старовинний побут полонинського господарства.

Бистрець — село Верховинського району Івано-Франківської області.Відстань до районного центру — 19 км і 50 км до залізничної станції Ворохта. Через село протікає високогірна річка Бистрець На території Бистреця знаходиться високогірна полонина Гаджина, де випасаються великі череди корів, отари овець та збережено старовинний побут полонинського господарства. Село Бистрець займає басейн річки Дземброня.

Полонина Ґаджіна під Чорногорою. Це одна з популярних локацій серед туристів, як і Кринта чи Веснарка, через які пролягають туристичні маршрути, або ж для люфтівників влаштовують гастротури. Втім, остання, через різні причини, цей сезон так і не розпочала.

Велика карпатська гойдалка в Микуличині

Одна з найбільших карпатських гойданок, висотою 14 метрів, з якої відкривається панорама на гірські вершини. Один з маршрутів, як дійти до Великої карпатської гойдалки, пролягає через гору Костел. Гора Костел (Горган, Горган Бурачківський) заввишки 1049 м н.р.м. завершується потужною скелею із надзвичайно вражаючою панорамою навколишніх полонин та лісів. Особливо гарні колористичні пейзажі тут восени. Пішохдіний маршрут можна поєднати таким чином, щоб рухаючись каньйоном річки Прутець дістатись на скельні виступи гори.

Якщо вас доля закинула в Микуличин і є потреба зробити свіжий ковток мальовничих Карпат – одноденний похід на гору Костел буде чудовим вибором з відчуттям польоту над складками гірських хребтів та густими лісовими масивами.

Стартувати можна від інстаграмної гойдалки, що стала символом туристичного Микуличина або від святого джерела, біля якого встановлено покажчик пішохідних маршрутів. У будь-якому разі мандрівникам потрібно звернути з траси Н 09 на захід на вулицю Космонавтів біля музею вузькоколійки та музею звичаєвої символіки Гуцульщини.

«Гойдалка кохання» в Татарові

Гойдалку на полонині Залім у Татарові нарекли «Гойдалкою кохання». Бо відколи по вершинах і полонинах Карпат почали встановлювати хитанки та колисанки, як називають гойдалки місцеві, то для кожної намагаються підібрати оригінальну назву. Гойдалка досить велика, коли на ній розгойдатись сильніше, то складається враження, що летиш над селом під горою. Саме тому на татарівській колисанці радять гойдатись удвох – може й тому вона стала «гойдалкою кохання»?

На мальовничій полонині Залім у Татарові розташована “Гойдалка кохання” — унікальна місцева атракція, що дарує особливі емоції. Встановлена на висоті близько 8 метрів, ця велична дерев’яна гойдалка, не нижча за сосну, стала символом романтики та свободи. Гойдаючись на ній, відчуваєш, ніби летиш над селом, а перед очима відкриваються неймовірні краєвиди на гори й полонини Карпат. Саме ці особливості створюють атмосферу, яка запрошує до спільних моментів та незабутніх спогадів. Щоб дістатися до “Гойдалки кохання” у Татарові, оберіть маршрут через Богородчани або Надвірну, прямуйте до Яремче, а звідти — далі до Татарова. Цей шлях не тільки зручний, але й подарує вам чудові краєвиди Карпатської природи під час подорожі.

Гойдалка на Маковиці

Нещодавно в Яремче, на вершині гори Маковиця встановили дерев’яну гойдалку. Гора Маковиця здіймається на 984 метри над рівнем моря, а з її вершини відкриваються мальовничі краєвиди на хребет Явірник, вершини Хом’як, Синяк і Довбушанка.

Під вершиною гори Маковиця знаходиться колиба, в якій ви можете замовити традиційні карпатські страви. На схилі гори розташоване полонинське господарство «Полонина Маковиця», де дбайливі господарі вирощують карпатську породу овечок та виготовляють овечий сир за давніми гуцульськими традиціями.

Вівчарі тут працюють від весни до осені. Впродовж цього часу на схилах можна побачити чимало овець та добряче закупитись сиром. На полонині роблять будз звичайний та будз копчений, вурду та бринзу. Також тут можна ознайомитися зі справжніми традиціями випасу карпатської овечки, особливістю якої є те, що вона дає дуже багато молока. На самій полонині є господарські будівлі, які місцеві називають стаями. У середині стаї з травня по вересень горить ватра, на якій готують їжу та обробляють молоко.

Тільки уявіть, яка смачна страва приготована на дровах! Окрім щоденного приготування їжі, пастухи збирають з молока сметану, а потім за технологіями, що не міняються століттями, виготовляють бринзу (сир з овечого молока) та вурду (сир з сироватки та овечого молока).

Таємнича гойдалка з видом на Боржаву

Гірський масив Боржава – це один з найбільш популярних туристичних маршрутів влітку серед туристів з України. Потрапивши на Боржаву, неймовірна краса цієї зеленої полонини запам’ятається назавжди.

Далеко не кожен знає, що вид на Боржаву також відкривається з гойдалок. Якщо їхати на авто у напрямку Воловця, звідки зазвичай туристи розпочинають сходження на Боржаву, розташоване кафе “Схили Боржави”.

Саме на території цього закладу розташована гойдалка, з якої відкриваються неймовірні пейзажі. Доступ до гойдалки безкоштовний, навіть якщо ви не є відвідувачем кафе.

Найбільша гойдалка в Україні

Розташована у Буковелі й досить популярна серед користувачів Instagram. Над гойдалкою працювали п’ятеро людей. Відомо, що деревину взяли місцеву: смереку міцну. Спершу колоди обтесали на землі, а саму конструкцію сколочували вже нагорі. Гойдалку виміряли й представники книги рекордів України. Виявилося, що висота конструкції сягає 8 метрів та 88 сантиметрів – це найвища гойдалка в Україні.

Рахів, на горі Лиса-Роза вітрів

Одна з найвисокогірніших гойдалок, адже знаходиться на висоті 1300 метрів над морем. Звідси відкривається неймовірний краєвид, адже видно найвищі гори українських Карпат, в тому числі й Говерлу

Автор: гід та журналіст Тарас ПАСИМОК