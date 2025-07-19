ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківська співачка FIЇNKA анонсувала нову пісню "Афини" ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська співачка FIЇNKA анонсувала нову пісню “Афини” ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 20:53
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Цього тижня франківська співачка Ірина Вихованець – Фіїнка разом з командою відзняли у Карпатах кліп на нову пісню “Афини”, пише Правда ІФ

Презентація нового кліпу запланована на перший день серпня цього року. Співачка поділилася фрагментом пісні у своїх соцмережах. Заспів викликав сотні хороших відгуків.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пропонуємо послухати уривок нової пісні

Співачка Фіїнка у своїх піснях описує красу карпатського краю. Слухачам уже давно полюбилися її пісні:

  • Довбуш
  • Мої Гори
  • Грушка
  • Гуцулія рулит
  • Груба
  • Колєда