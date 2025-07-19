Франківська співачка FIЇNKA анонсувала нову пісню “Афини” ВІДЕО

Цього тижня франківська співачка Ірина Вихованець – Фіїнка разом з командою відзняли у Карпатах кліп на нову пісню “Афини”, пише Правда ІФ

Презентація нового кліпу запланована на перший день серпня цього року. Співачка поділилася фрагментом пісні у своїх соцмережах. Заспів викликав сотні хороших відгуків.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пропонуємо послухати уривок нової пісні

Співачка Фіїнка у своїх піснях описує красу карпатського краю. Слухачам уже давно полюбилися її пісні: