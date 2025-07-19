Франківська співачка FIЇNKA анонсувала нову пісню “Афини” ВІДЕО

Цього тижня франківська співачка Ірина Вихованець – Фіїнка разом з командою відзняли у Карпатах кліп на нову пісню “Афини”, пише Правда ІФ
Презентація нового кліпу запланована на перший день серпня цього року. Співачка поділилася фрагментом пісні у своїх соцмережах. Заспів викликав сотні хороших відгуків.
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Пропонуємо послухати уривок нової пісні
Співачка Фіїнка у своїх піснях описує красу карпатського краю. Слухачам уже давно полюбилися її пісні:
- Довбуш
- Мої Гори
- Грушка
- Гуцулія рулит
- Груба
- Колєда