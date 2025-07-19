У Івано-Франківську поліцейські звільнили немовля із замкнутого автомобіля ВІДЕО

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У Івано-Франківську у спеку патрульні поліцейські звільнили тримісячну дитину із замкнутого авто.

Автомобіль Audi випадково заблокувалося, в салоні автомобіля залишилося немовля

Про це повідомив у Telegram-каналі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Правда ІФ

За його словами, жінка звернулася по допомогу до правоохоронців, щоб врятувати малюка. Ключі залишилися всередині автівки.

“Патрульні Денис Цахній та Олексій Фрищин не зволікали ані секунди — зреагували миттєво і самотужки змогли відкрити двері. Дитину врятували. Все минулося”, — йдеться у дописі.

У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід повідомила, що інцидент стався 17 липня на вулиці Коновальця.