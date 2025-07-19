Франківець Степан Процюк анонсував вихід нового роману

Франківський письменник Степан Процюк повідомив читачів про завершення роботи над новим романом, який має назву «Четверо надвечірніх сердець».

Новий роман присвячений життю і постаті Олександра Довженка та є черговим документально-біографічним романом автора.

Як зазначає письменник на своїй сторінці у Фейсбуці, він працював над книгою близько року. Степан Процюк наголошує, що вважає психобіографічні романи про видатних українців своїм внеском у національну культурну спадщину, передає Правда ІФ

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У романі зображено життя Довженка в контексті історичних реалій українського життя в СРСР. Це вже третій подібний твір письменника — раніше автор створив романи про Івана Франка та Євгена Чикаленка.

Нині я дописав роман про Олександра Довженка!!! Він буде називатися «Четверо надвечірніх сердець». Писав більше року, майже кожного дня, не шкодуючи своїх психічних і фізичних сил, і розуміючи, що психобіографічні романи про знаменитих українців-це те, чим можу докластися до скарбниці нашої культури. Це, як я називаю, панорамний і товстий роман, де життя Довженка пов’язане із тодішнім українським життям у СРСР. Дякую Володимир Кравчук і Василь Карп’юк, без співпраці з якими ці романи (про Івана Франка, Євгена Чикаленка та Олександра Довженка) не були би написаними, – написав Процюк.

Також Степан Процюк опублікував невеликий уривок із вже нового роману:

Хіба не твою «Україну в огні» зненавидів Сталін?

Хіба не ти готовий повзати перед ним на колінах, але не готовий відмовитися від своєї страшної правди? Скільки у тебе сердець, майстре?

Що ж тепер ти побачиш нового, нещасний? Будеш оспівувати подвиги російського діда Мічуріна, якого пропаганда наказала перетворити на символ – і ти таки трішки пізніше це зробив.

Своїм талантом ти на якийсь час оживив трухлятину.

Ваше серце, Олександре Петровичу, ваше серце, Олександре, твоє серце, Сашку і твоє серденько, Сашуню, раптово, на хвилю, переродив і об’єднав Той, що є всюди і ніде.

Четверо надвечірніх сердець раптом стали одним Великим Пульсуючим Серцем.

Твої очі, моментально підсвічені якимись блискавками, раптом уздріли те, що ти ніколи не сподівався.