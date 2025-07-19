Суперпоєдинок на стадіоні “Вемблі”: де і коли дивитись бій Усик – Дюбуа

Цей поєдинок стане центральною подією боксерського вечора і визначить статус беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі.

Ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме в цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа, передає Правда ІФ з посиланням на Уніан

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Боксери зустрінуться на ринзі стадіону “Вемблі” в Лондоні. Початок трансляції – о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг – близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.

Де дивитись реванш Усик – Дюбуа

В Україні поєдинок можна подивитися на платформі Megogo – трансляція доступна в пакетах Optimal, Sport, Maximum та MEGOGO MAX. Вартість – від 199 грн.

У Великій Британії бій транслює платформа DAZN у форматі pay-per-view, вартість – £24.99.

Трансляція також буде доступна онлайн на офіційному сайті DAZN. У разі перебування за межами України, можна скористатися VPN-сервісом, щоб мати доступ до звичних платформ.

Цей бій стане центральною подією боксерського вечора і визначить статус беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі.

Реванш Усик – Дюбуа: що треба знати про цей бій

Олександр Усик має бездоганний професійний рекорд — 23 перемоги, 0 поразок, 14 нокаутів (приблизно 61 % нокаутів).

Його перехід від крізера до важкої ваги був блискучим: він об’єднав всі чотири титули, перемігши Ентоні Джошуа двічі, а у травні 2024 пішов на реванш з Тайсоном Ф’юрі — знову здобув спільні титули WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring.

Деніел Дюбуа має рекорд 22 перемоги, 2 поразки, 21 нокаут (95 % KO). У його доробку — чемпіонство в IBF, титульні захисти, і знаковий реванш проти Ентоні Джошуа, що закріпив його статус сильного андердога перед реваншем з Усиком.

Усик входить у бій з повним рекордом (23–0), а Дюбуа — з двома поразками на рахунку (22–2), одна з яких — від Усика у 2023 році.

Цей реванш має особливу інтригу через скандал навколо нібито “забороненого” удару Дюбуа у першому бою. Британський боксер і його команда досі стверджують, що перемога Усика була сумнівною, і цього разу обіцяють іншу розв’язку.

У коментарі для The Ring Усик розповів, що найбільше його дратує в команді Дюбуа. Українець заявив, що це постійні розмови про удар нижче пояса від британця під час їхнього першого поєдинку.

За словами Усика, команда Дюбуа продовжує наполягати на тому, що цей удар був легітимним.